Бассейн в Коротчаево работает, но официального открытия еще не произошло Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Власти Нового Уренгоя не подготовили бассейн в Коротчаево (ЯНАО) к официальному приезду губернатора Дмитрия Артюхова. Как сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте района, в бассейне нет ни одного медика, а жители не довольны ценами на услуги учреждения.

«Все ждали открытие бассейна в Коротчаево. Это свершилось, но с многочисленными проблемами. Как оказалось, к официальному приезду Артюхова объект не готов», — сообщил агентству инсайдер.

По словам источника, бассейн уже работает, но в нем нет ни одного медика. «Уже были случаи, что ребенку становилось плохо и вызывали скорую, потому что врача в самом бассейне нет», — добавил собеседник. Также жители ожидали, что бассейн «Полярный» будет бесплатным, но цена разового двухчасового посещения для взрослого достигает 300 рублей, что некоторые считают завышенной стоимостью.

Инсайдер считает, что проблемы известны руководству района. «Интересно, что начальник департамента жизнеобеспечения района Коротчаево Юлия Гарибова знает эти проблемы, но Новому Уренгою якобы не сообщает. По сути — это сфера нового зама Стаса Чернавских, но то ли его туда не допускают „старые чиновники“ мэрии, чтобы блеснуть перед губернатором, мол открытие бассейна — это наши заслуги, то ли он сам не понимает, что уже давно должен был проверить готовность объекта перед приездом главы Ямала, который собирается в Коротчаево после 20 ноября», — отметил источник.

В мэрии Нового Уренгоя ответили, что медик в учреждении есть. «Цена посещения бассейна доступна, дешевле чем в Новом Уренгое», — ответили в администрации. В правительство ЯНАО направлен запрос.