Экс-министр транспорта Старовойт покончил с собой через несколько часов после отставки

Бывший министр транспорта России Роман Старовойт покончил с собой 7 июля в Одинцово Московской области. Об этом сообщают источники различных изданий. Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Старовойта от должности министра транспорта.
«Экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово...» — пишут «Известия». Издание ссылается на свой источник. Трагедия произошла через несколько часов после официального увольнения чиновника. Подробности случившегося пока неизвестны.
Ранее президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому Роман Старовойт освобождается от занимаемой должности министра транспорта. Место Старовойта занял Андрей Никитин, который до этого находился на позиции заместителя главы ведомства.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, решение было принято в связи с тем, что квалификация Никитина наилучшим образом соответствует актуальным требованиям министерства. Представитель Кремля также подчеркнул, что в тексте официального указа об освобождении Старовойта от поста министра транспорта РФ не было указано, что решение связано с утратой доверия.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что процедура утверждения нового главы Министерства транспорта запланирована на июль, как только соответствующее представление поступит от председателя правительства. Володин подчеркнул, что правительство не станет затягивать процесс рассмотрения кандидатуры. Он также обратил внимание на то, что депутаты уделят тщательное внимание анализу претендента, поскольку Министерство транспорта играет ключевую роль в развитии страны и от его деятельности зависит многое.
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