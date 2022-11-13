13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

После ремонта федеральной автодороги в Тюмени разразился скандал. Фото

Жители Тюменской области не могут выехать из поселка из-за луж
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт дороги на ул. Мальцева. Курган, грязь на дороге, грунтовая дорога, грязь, размытая дорога, грязь на ботинках
Тюменцы предполагают, что в случае необходимости, скорая не сможет проехать к жителю поселка Фото:

Жители Тюменской области обеспокоены тем, что из-за образовавшихся луж к ним не смогут добраться оперативные службы. Соответствующий пост появился в социальной сети «ВКонтакте». По словам жителя поселка, лужи появились из-за ремонта федеральной трассы Тюмень-Екатеринбург.

«Шло строительство федеральной трассы, машины с техникой стояли возле нашего коттеджного поселка „Вольные угодья“, из-за чего заезд в поселок стал еще хуже. Жители не могут выехать, увезти детей в школу, скорая к пожилому человеку не сможет проехать, если так и оставить дальше», — написал анонимный автор поста в группе «ЧС Тюмень».

Комментаторы считают, что местные жители не должны удивляться таким ситуациям. «Так купили землю в какой-то жопе мира, теперь джипы покупайте», — написал пользователь с ником Аццкий Сотона. Его поддержали и другие пользователи соцсети. Некоторые решили поделиться своим опытом с автором поста. «Все новые коттеджные поселки сталкиваются с этим. Мы тоже переехали на землю в 2015 году и поменяли машину на полноприводную и скорую встречали на трассе», — высказалась Анна Ушакова.

В администрации Успенского муниципального образования сказали, что для комментария ситуацию необходимо изучить. Им был направлен письменный запрос, ответ на который ожидается.

Жители Тюменской области сообщают, что из-за луж они не могут выехать из поселка
Фото:

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Жители Тюменской области обеспокоены тем, что из-за образовавшихся луж к ним не смогут добраться оперативные службы. Соответствующий пост появился в социальной сети «ВКонтакте». По словам жителя поселка, лужи появились из-за ремонта федеральной трассы Тюмень-Екатеринбург. «Шло строительство федеральной трассы, машины с техникой стояли возле нашего коттеджного поселка „Вольные угодья“, из-за чего заезд в поселок стал еще хуже. Жители не могут выехать, увезти детей в школу, скорая к пожилому человеку не сможет проехать, если так и оставить дальше», — написал анонимный автор поста в группе «ЧС Тюмень». Комментаторы считают, что местные жители не должны удивляться таким ситуациям. «Так купили землю в какой-то жопе мира, теперь джипы покупайте», — написал пользователь с ником Аццкий Сотона. Его поддержали и другие пользователи соцсети. Некоторые решили поделиться своим опытом с автором поста. «Все новые коттеджные поселки сталкиваются с этим. Мы тоже переехали на землю в 2015 году и поменяли машину на полноприводную и скорую встречали на трассе», — высказалась Анна Ушакова. В администрации Успенского муниципального образования сказали, что для комментария ситуацию необходимо изучить. Им был направлен письменный запрос, ответ на который ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...