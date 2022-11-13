Инструкторы обещают подготовить участника сборов к возможной мобилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На курорте на берегу озера Чебаркуль в Челябинской области начали проходить учебно-тренировочные занятия для людей, которые хотят подготовить себя к возможной мобилизации. Об этом URA.RU рассказал читатель, который наткнулся на объявление о прохождении военных сборов в одном из оружейных магазинов города.

«Двухдневные военные сборы проходят каждые выходные на базе отдыха Чебаркуль от ВПМО «ВОИН» (входит в состав Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»). Начальная военная подготовка предназначена для граждан пребывающих в запасе, а также граждан, ранее не проходивших военную службу». Стоимость — от 3900 рублей», — говорится в объявлении.

На сайте организации сообщается, что в рамках проекта челябинцам помогут восстановить старые и приобрести новые навыки владения стрелковым оружием. Инструкторы курса обещают подготовить участников сборов к возможной мобилизации.

Согласно опубликованному плану обучения, будущим бойцам предстоит научиться перемещаться с оружием на поле боя, метать учебные гранаты и овладеть навыком сборки автомата. Их также ознакомят с тактикой ведения боя и оказания первой доврачебной помощи.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 31 октября, ее объявляли в связи со спецоперацией России на Украине. От призыва были освобождены студенты очной, очно-заочной и вечерней форм обучения, а также аспиранты.