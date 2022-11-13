В Перми откроется модный магазин одежды из Екатеринбурга

Новый магазин расположится в центре Перми Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми к открытию готовится магазин базовой одежды Passout. Головной магазин находится в Екатеринбурге, филиалы уже открыты в Тюмени и Челябинске.

«Пермь — скоро открытие! Ищем продавца-консультанта», — указано на странице магазина в соцсетях.

Магазин активно рассылает пермским блогерам приглашения на открытие, в которых указано, что он откроется 19 ноября по адресу ул. Революции, 24 (ЖК «Новый центр»). В нем будут представлены базовые модели одежды: спортивные костюмы, джинсы, футболки, свитера, пиджаки, косухи, куртки и другое.

Ранее URA.RU сообщало, что в пермском ТРЦ открылся магазин женской деловой одежды Virele. Это российский бренд с производством, расположенным в Перми и Кунгуре.