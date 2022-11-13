13 ноября 2022

В Перми откроется модный магазин одежды из Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины в тц Гринвич. Екатеринбург, магазин одежды
Новый магазин расположится в центре Перми Фото:

В Перми к открытию готовится магазин базовой одежды Passout. Головной магазин находится в Екатеринбурге, филиалы уже открыты в Тюмени и Челябинске.

«Пермь — скоро открытие! Ищем продавца-консультанта», — указано на странице магазина в соцсетях.

Магазин активно рассылает пермским блогерам приглашения на открытие, в которых указано, что он откроется 19 ноября по адресу ул. Революции, 24 (ЖК «Новый центр»). В нем будут представлены базовые модели одежды: спортивные костюмы, джинсы, футболки, свитера, пиджаки, косухи, куртки и другое.

Ранее URA.RU сообщало, что в пермском ТРЦ открылся магазин женской деловой одежды Virele. Это российский бренд с производством, расположенным в Перми и Кунгуре.

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В Перми к открытию готовится магазин базовой одежды Passout. Головной магазин находится в Екатеринбурге, филиалы уже открыты в Тюмени и Челябинске. «Пермь — скоро открытие! Ищем продавца-консультанта», — указано на странице магазина в соцсетях. Магазин активно рассылает пермским блогерам приглашения на открытие, в которых указано, что он откроется 19 ноября по адресу ул. Революции, 24 (ЖК «Новый центр»). В нем будут представлены базовые модели одежды: спортивные костюмы, джинсы, футболки, свитера, пиджаки, косухи, куртки и другое. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском ТРЦ открылся магазин женской деловой одежды Virele. Это российский бренд с производством, расположенным в Перми и Кунгуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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