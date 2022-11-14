Миноборороны: Россия уничтожила склад с оружием ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы России уничтожили украинские РЗСО «HIMARS» и «Ольха»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ уничтожили склад вооружения и военной техники ВСУ во Львове. Также были уничтожены две батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «HIMARS» и «Ольха» Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В районе насленного пункта во Львове Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы российской артиллерией подавлены две батареи реактивных систем залпового огня „HIMARS“ и „Ольха“ в районах населенных пунктов Кирпотино Запорожской области и Борозенское Херсонской области», — сообщает Минобороны.
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