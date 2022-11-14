Миноборороны: Россия уничтожила склад с оружием ВСУ в Херсонской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, гранатомет, армия, военные, солдаты, оружие, стрельбище, война, рпг, военные сборы, бой, полигон, резервисты, мобилизованные, ручной гранатомет, огневая подготовка, боестолкновение
Вооруженные силы России уничтожили украинские РЗСО «HIMARS» и «Ольха» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ уничтожили склад вооружения и военной техники ВСУ во Львове. Также были уничтожены две батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «HIMARS» и «Ольха» Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В районе насленного пункта во Львове Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы российской артиллерией подавлены две батареи реактивных систем залпового огня „HIMARS“ и „Ольха“ в районах населенных пунктов Кирпотино Запорожской области и Борозенское Херсонской области», — сообщает Минобороны.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ уничтожили склад вооружения и военной техники ВСУ во Львове. Также были уничтожены две батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «HIMARS» и «Ольха» Об этом сообщает Минобороны РФ. «В районе насленного пункта во Львове Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы российской артиллерией подавлены две батареи реактивных систем залпового огня „HIMARS“ и „Ольха“ в районах населенных пунктов Кирпотино Запорожской области и Борозенское Херсонской области», — сообщает Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...