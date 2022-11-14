Bloomberg: G20 впервые завершится без совместного заявления стран-участников

По данным Bloomberg, на саммите G20 Россия будет отделена от остальных стран участниковФото: Павел Бедняков/РИА Новости
На предстоящем саммите Большой двадцатки (G20) при обсуждении вопросов международного значения, страны впервые будут делиться на группы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Одним из возможных сценариев является так называемое раздельное коммюнике (официальное сообщение по международным вопросам — прим. URA.RU), когда страны разделяются на группы в зависимости от их позиции», — уточняет агентство, ссылаясь на приближенных дипломатов.
Есть и другой вариант развития событий — заявление в формате 19+1. То есть, все участники будут обсуждать вопросы совместно, кроме России, которая выскажет решение отдельно.
Саммит G20 пройдет 15—16 ноября на Бали (Индонезия). Сообщалось, что вопросы, связанные с конфликтом между РФ и Украиной, на саммите подниматься не будут.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что не поедет на саммит, передает телеканал 360. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сожалеет об этом решении лиедра России, сообщает Life.
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На предстоящем саммите Большой двадцатки (G20) при обсуждении вопросов международного значения, страны впервые будут делиться на группы. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Одним из возможных сценариев является так называемое раздельное коммюнике (официальное сообщение по международным вопросам — прим. URA.RU), когда страны разделяются на группы в зависимости от их позиции», — уточняет агентство, ссылаясь на приближенных дипломатов. Есть и другой вариант развития событий — заявление в формате 19+1. То есть, все участники будут обсуждать вопросы совместно, кроме России, которая выскажет решение отдельно. Саммит G20 пройдет 15—16 ноября на Бали (Индонезия). Сообщалось, что вопросы, связанные с конфликтом между РФ и Украиной, на саммите подниматься не будут. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что не поедет на саммит, передает телеканал 360. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сожалеет об этом решении лиедра России, сообщает Life.