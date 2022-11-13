Reuters: США обсуждают новые санкции против РФ в преддверии саммита G20

14 ноября 2022 в 08:05 Размер текста - 17 +

Санкции США направлены на отказ России в необходимом ей оборудовании Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США обсуждают новые санкции в отношении российских частных лиц и компаний в преддверии саммита G20. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Минфина США Джаннет Йеллен. «Это часть наших более масштабных усилий по срыву военных действий России и отказу в необходимом ей оборудовании с помощью санкций и экспортного контроля», — передает агентство пояснение Йеллен действий американских властей. В кулуарах саммита она уточнила, что новые американские санкции заденут «сеть частных лиц и компаний, которая занималась закупкой военных технологий для военных действий России на Украине». Они коснутся 14 физических и 28 юридических лиц. Ранее США заявили о том, что продолжат оказывать Украине военную поддержку. Через несколько недель они намерены объявить о новом пакете помощи украинской стороне, передает RT. Саммит G20 пройдет 15—16 ноября на Бали (Индонезия). Власти принимающей страны заявляли, что вопрос конфликта России и Украины на саммите подниматься не будет, так как «это экономический форум, а не политический». Президент России Владимир Путин отказался от участия в форуме, сославшись на загруженный график. Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Украины Владимир Зеленский также отказался от поездки на мероприятие. Он намерен выступить в онлайн-режиме в первый день саммита 15 ноября, сообщает телеканал 360.

США обсуждают новые санкции в отношении российских частных лиц и компаний в преддверии саммита G20. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Минфина США Джаннет Йеллен. «Это часть наших более масштабных усилий по срыву военных действий России и отказу в необходимом ей оборудовании с помощью санкций и экспортного контроля», — передает агентство пояснение Йеллен действий американских властей. В кулуарах саммита она уточнила, что новые американские санкции заденут «сеть частных лиц и компаний, которая занималась закупкой военных технологий для военных действий России на Украине». Они коснутся 14 физических и 28 юридических лиц. Ранее США заявили о том, что продолжат оказывать Украине военную поддержку. Через несколько недель они намерены объявить о новом пакете помощи украинской стороне, передает RT. Саммит G20 пройдет 15—16 ноября на Бали (Индонезия). Власти принимающей страны заявляли, что вопрос конфликта России и Украины на саммите подниматься не будет, так как «это экономический форум, а не политический». Президент России Владимир Путин отказался от участия в форуме, сославшись на загруженный график. Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Украины Владимир Зеленский также отказался от поездки на мероприятие. Он намерен выступить в онлайн-режиме в первый день саммита 15 ноября, сообщает телеканал 360.