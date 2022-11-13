13 ноября 2022

Генпрокурор РФ отправил ревизоров на «Водоканал» Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Демонстрация грунтового виброкатка с дистанционным управлением. Екатеринбург, водоканал
Несколько дней назад проверку продлили до середины декабря Фото:

Генпрокурор РФ Игорь Краснов инициировал внеплановую проверку на «Водоканале» Екатеринбурге — ключевом муниципальном предприятии. Как сообщил URA.RU источник в городской власти, ревизоры прибыли еще месяц назад, в конце прошлой недели проверку продлили до середины декабря.

«Проверяется соблюдение „Водоканалом“ законодательства сфере теплоснабжения, тарифообразования и технологического присоединения [объектов к коммунальным сетям]», — поделился источник, не уточнив, что послужило поводом для проверки.

По его словам, параллельно на «Водоканале» работают сотрудники природоохранной прокуратуры — но плановом режиме. «Предметом проверки является оценка соблюдения требований по фильтрации сточных вод», — добавил собеседник. В пресс-службе «Водоканала» лишь подтвердили факт проведения проверок. А в областной прокуратуре корреспонденту заявили, что не дают комментариев о текущих проверках.

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Генпрокурор РФ Игорь Краснов инициировал внеплановую проверку на «Водоканале» Екатеринбурге — ключевом муниципальном предприятии. Как сообщил URA.RU источник в городской власти, ревизоры прибыли еще месяц назад, в конце прошлой недели проверку продлили до середины декабря. «Проверяется соблюдение „Водоканалом“ законодательства сфере теплоснабжения, тарифообразования и технологического присоединения [объектов к коммунальным сетям]», — поделился источник, не уточнив, что послужило поводом для проверки. По его словам, параллельно на «Водоканале» работают сотрудники природоохранной прокуратуры — но плановом режиме. «Предметом проверки является оценка соблюдения требований по фильтрации сточных вод», — добавил собеседник. В пресс-службе «Водоканала» лишь подтвердили факт проведения проверок. А в областной прокуратуре корреспонденту заявили, что не дают комментариев о текущих проверках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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