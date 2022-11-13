Генпрокурор РФ отправил ревизоров на «Водоканал» Екатеринбурга

Несколько дней назад проверку продлили до середины декабря Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Генпрокурор РФ Игорь Краснов инициировал внеплановую проверку на «Водоканале» Екатеринбурге — ключевом муниципальном предприятии. Как сообщил URA.RU источник в городской власти, ревизоры прибыли еще месяц назад, в конце прошлой недели проверку продлили до середины декабря.

«Проверяется соблюдение „Водоканалом“ законодательства сфере теплоснабжения, тарифообразования и технологического присоединения [объектов к коммунальным сетям]», — поделился источник, не уточнив, что послужило поводом для проверки.

По его словам, параллельно на «Водоканале» работают сотрудники природоохранной прокуратуры — но плановом режиме. «Предметом проверки является оценка соблюдения требований по фильтрации сточных вод», — добавил собеседник. В пресс-службе «Водоканала» лишь подтвердили факт проведения проверок. А в областной прокуратуре корреспонденту заявили, что не дают комментариев о текущих проверках.