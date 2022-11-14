Путин присвоил высокое звание владельцу ММК

14 ноября 2022 в 18:11 Размер текста - 17 +

Виктор Рашников руководит комбинатом с 1997 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин присвоил звание героя труда РФ председателю совета директоров ММК Виктору Рашникову. Соответствующий указ подписан 14 ноября и опубликован на официальном правовом портале. «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание героя труда Российской Федерации Рашникову Виктору Филипповичу — председателю совета директоров публичного акционерного общества „Магнитогорский металлургический комбинат“, Челябинская область», — говорится в документе, подписанным президентом РФ. 13 октября Рашникову исполнилось 74 года. Магнитогорским металлургическим комбинатом он руководит с 1997 года, когда занял должность и. о. генерального директора ММК. На самом комбинате он трудится с 1967 год, начинал работать слесарем цеха ремонта металлургического оборудования № 2. Рашников — уроженец Магнитогорска. Здесь же он закончил вуз и защитил кандидатскую диссертацию.

Президент России Владимир Путин присвоил звание героя труда РФ председателю совета директоров ММК Виктору Рашникову. Соответствующий указ подписан 14 ноября и опубликован на официальном правовом портале. «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание героя труда Российской Федерации Рашникову Виктору Филипповичу — председателю совета директоров публичного акционерного общества „Магнитогорский металлургический комбинат“, Челябинская область», — говорится в документе, подписанным президентом РФ. 13 октября Рашникову исполнилось 74 года. Магнитогорским металлургическим комбинатом он руководит с 1997 года, когда занял должность и. о. генерального директора ММК. На самом комбинате он трудится с 1967 год, начинал работать слесарем цеха ремонта металлургического оборудования № 2. Рашников — уроженец Магнитогорска. Здесь же он закончил вуз и защитил кандидатскую диссертацию.