Путин присвоил высокое звание владельцу ММК

Президент России Владимир Путин присвоил звание героя труда РФ председателю совета директоров ММК Виктору Рашникову. Соответствующий указ подписан 14 ноября и опубликован на официальном правовом портале.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание героя труда Российской Федерации Рашникову Виктору Филипповичу — председателю совета директоров публичного акционерного общества „Магнитогорский металлургический комбинат“, Челябинская область», — говорится в документе, подписанным президентом РФ.
13 октября Рашникову исполнилось 74 года. Магнитогорским металлургическим комбинатом он руководит с 1997 года, когда занял должность и. о. генерального директора ММК. На самом комбинате он трудится с 1967 год, начинал работать слесарем цеха ремонта металлургического оборудования № 2. Рашников — уроженец Магнитогорска. Здесь же он закончил вуз и защитил кандидатскую диссертацию.
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