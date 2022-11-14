ВСУ начали атаковать приграничные районы с дронов

ВСУ атаковали приграничные территории России, сообщает губернатор Курской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия Украины атаковала дронами юго-западный район Курской области России. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Новая атака ВСУ в Суджанском районе: взрывное устройство было сброшено с дрона на жилой многоквартирный дом в селе Замостье», — написал Старовойт в своем telegram-какнале. Он отмечает, что пострадавших нет. Взрывы повредили окна, крышу поблизости и легковой автомобиль.
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