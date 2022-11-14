ВСУ начали атаковать приграничные районы с дронов

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Генеральная репетиция Парада Победы-2022. Москва, армия, снайпер, военный, солдат, снайперская точка
ВСУ атаковали приграничные территории России, сообщает губернатор Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины атаковала дронами юго-западный район Курской области России. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Новая атака ВСУ в Суджанском районе: взрывное устройство было сброшено с дрона на жилой многоквартирный дом в селе Замостье», — написал Старовойт в своем telegram-какнале. Он отмечает, что пострадавших нет. Взрывы повредили окна, крышу поблизости и легковой автомобиль.

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Армия Украины атаковала дронами юго-западный район Курской области России. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Новая атака ВСУ в Суджанском районе: взрывное устройство было сброшено с дрона на жилой многоквартирный дом в селе Замостье», — написал Старовойт в своем telegram-какнале. Он отмечает, что пострадавших нет. Взрывы повредили окна, крышу поблизости и легковой автомобиль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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