Власти России разрешили поднять плату за ЖКХ на 9% 14 ноября 2022 в 22:23 Размер текста - 17 + Местные власти повысят тарифы на ЖКХ с 1 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Субъекты РФ могут повысить плату за коммунальные услуги до 9% с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023. Это следует из постановления правительства Российской Федерации. «Установить индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по субъектам Российской Федерации на декабрь 2022 г. в размере 9 процентов», — говорится в постановлении. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячую и холодную воду. А также за электроэнергию, водоотведение, водоснабжение и газоснабжение и отопление. Субъекты РФ могут повысить плату за коммунальные услуги до 9% с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023. Это следует из постановления правительства Российской Федерации. «Установить индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по субъектам Российской Федерации на декабрь 2022 г. в размере 9 процентов», — говорится в постановлении. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячую и холодную воду. А также за электроэнергию, водоотведение, водоснабжение и газоснабжение и отопление. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям