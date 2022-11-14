14 ноября 2022

Шольц выступил против изоляции России на саммите G20

© Служба новостей «URA.RU»
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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, шольц олаф, g7, большая семерка
Олаф Шольц считает, что российская делегация на саммите G20 не должна быть изолирована Фото:

Россия не должна быть изолирована на саммите G20, необходимо чтобы обсуждение всех вопросов было совместным. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в прямом эфире телеканала Phoenix.

«Важно, чтобы на саммите G20 обсуждение велось совместно. В этом отношении соглашения, которые здесь достигаются, а также дискуссии и споры необходимы для того, чтобы внести свой вклад в то, чтобы дальше все было лучше, чем сейчас», — передает слова Олафа Шольца РИА Новости.

Ранее URA.RU сообщало, что Великобритания и страны Евросоюза планируют бойкотировать российскую делегацию и будут стремиться изолировать ее от саммита G20. При этом, страны запада опасаются, что положительные отношения между Россией и Китаем могут испортить планируемую Евросоюзом изоляцию.

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Россия не должна быть изолирована на саммите G20, необходимо чтобы обсуждение всех вопросов было совместным. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в прямом эфире телеканала Phoenix. «Важно, чтобы на саммите G20 обсуждение велось совместно. В этом отношении соглашения, которые здесь достигаются, а также дискуссии и споры необходимы для того, чтобы внести свой вклад в то, чтобы дальше все было лучше, чем сейчас», — передает слова Олафа Шольца РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало, что Великобритания и страны Евросоюза планируют бойкотировать российскую делегацию и будут стремиться изолировать ее от саммита G20. При этом, страны запада опасаются, что положительные отношения между Россией и Китаем могут испортить планируемую Евросоюзом изоляцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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