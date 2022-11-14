14 ноября 2022

На курорте Челябинской области продается база отдыха. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по Синегорью Челябинск, база отдыха, лето, прыжок, озеро, отдых, молодежь
Озеро Еланчик находится в Чебаркульском районе Фото:

В коттеджном поселке Еланчик на одноименном озере в Челябинской области за 75 миллионов рублей продается база отдыха «Молодежная». Подробная информация выставлена на популярном сайте объявлений.

«Продается действующая база отдыха „Молодежная“ на озере Еланчик. Благоустроенный трехэтажный спальный корпус с двухкомнатными номерами-люкс со всеми удобствами и размещением от 2 до 4 человек. Земля и все строения в собственности», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

В сопроводительной информации указано, что на базе есть банкетный зал, бассейн с подогревом, тренажерный зал и детская игровая зона, а также свой пляж с лодочной станцией. Кроме того, на территории размещены беседки, мангальные зоны, баня, сауна, столовая и прачечная.

В стоимость входят два больших коттеджа с закрытой территорией, у одного из которых есть собственный выход на пляж. Кроме того, на базе есть летние деревянные домики.

Реализацией объекта занимается известное агентство

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В коттеджном поселке Еланчик на одноименном озере в Челябинской области за 75 миллионов рублей продается база отдыха «Молодежная». Подробная информация выставлена на популярном сайте объявлений. «Продается действующая база отдыха „Молодежная“ на озере Еланчик. Благоустроенный трехэтажный спальный корпус с двухкомнатными номерами-люкс со всеми удобствами и размещением от 2 до 4 человек. Земля и все строения в собственности», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В сопроводительной информации указано, что на базе есть банкетный зал, бассейн с подогревом, тренажерный зал и детская игровая зона, а также свой пляж с лодочной станцией. Кроме того, на территории размещены беседки, мангальные зоны, баня, сауна, столовая и прачечная. В стоимость входят два больших коттеджа с закрытой территорией, у одного из которых есть собственный выход на пляж. Кроме того, на базе есть летние деревянные домики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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