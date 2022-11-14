Медведев обвинил Евросоюз в попытке обворовать Россию

15 ноября 2022 в 01:16 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев считает, что ЕС пытается юридически «своровать» российские активы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны Евросоюза пытаются найти юридические основания для присвоения российских активов. Так зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал принятую резолюцию Генассамблеи ООН. «Англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов. Пусть примут такую же рекомендацию о полном возмещении США ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО», — написал Дмитрий Медведев у себя в telegram-канале. По словам зампредседателя Совбеза РФ, сейчас это выглядит как начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению. Медведев считает, что продолжение подобной политики ООН в адрес России ни к чему положительному не приведет. «Проживем и без такой организации объединенных наций», — дополняет зампредседателя Совбеза РФ. Ранее URA.RU сообщало, что Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла резолюцию о взыскании репараций с России. Большинством голосов приняли резолюцию о возмещении ущерба Украине.

Страны Евросоюза пытаются найти юридические основания для присвоения российских активов. Так зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал принятую резолюцию Генассамблеи ООН. «Англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов. Пусть примут такую же рекомендацию о полном возмещении США ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО», — написал Дмитрий Медведев у себя в telegram-канале. По словам зампредседателя Совбеза РФ, сейчас это выглядит как начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению. Медведев считает, что продолжение подобной политики ООН в адрес России ни к чему положительному не приведет. «Проживем и без такой организации объединенных наций», — дополняет зампредседателя Совбеза РФ. Ранее URA.RU сообщало, что Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла резолюцию о взыскании репараций с России. Большинством голосов приняли резолюцию о возмещении ущерба Украине.