14 ноября 2022

Под Анапой полицейские убили мужчину, напавшего на сотрудников с ножом

В селе Цибанобалка полицейские ликвидировали мужчину в ходе штурма дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, ружье, бойня
Мужчина забаррикадировался в своем доме с ружьем Фото:

Во время штурма дома в селе Цибанобалка (Краснодарский край) убили 56-летнего мужчину, который забаррикадировался от полицейских и коммунальщиков. Местный житель отказался платить за электричество и напал на сотрудников с ножом.

Коммунальщики в сопровождении двух участковых приехали в село Цибанобалка для отключения электроэнергии 56-летнему местному жителю, у которого накопились долги за услуги ЖКХ, сообщает telegram-канал 112. Мужчина забаррикадировался в доме с ружьем, а после напал на полицейских с ножом, причинив каждому из них резаные раны. В ответ сотрудники МВД РФ открыли по нему огонь и ликвидировали злоумышленника.

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Во время штурма дома в селе Цибанобалка (Краснодарский край) убили 56-летнего мужчину, который забаррикадировался от полицейских и коммунальщиков. Местный житель отказался платить за электричество и напал на сотрудников с ножом. Коммунальщики в сопровождении двух участковых приехали в село Цибанобалка для отключения электроэнергии 56-летнему местному жителю, у которого накопились долги за услуги ЖКХ, сообщает telegram-канал 112. Мужчина забаррикадировался в доме с ружьем, а после напал на полицейских с ножом, причинив каждому из них резаные раны. В ответ сотрудники МВД РФ открыли по нему огонь и ликвидировали злоумышленника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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