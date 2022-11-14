Под Анапой полицейские убили мужчину, напавшего на сотрудников с ножом

В селе Цибанобалка полицейские ликвидировали мужчину в ходе штурма дома

15 ноября 2022 в 01:22 Размер текста - 17 +

Мужчина забаррикадировался в своем доме с ружьем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Во время штурма дома в селе Цибанобалка (Краснодарский край) убили 56-летнего мужчину, который забаррикадировался от полицейских и коммунальщиков. Местный житель отказался платить за электричество и напал на сотрудников с ножом. Коммунальщики в сопровождении двух участковых приехали в село Цибанобалка для отключения электроэнергии 56-летнему местному жителю, у которого накопились долги за услуги ЖКХ, сообщает telegram-канал 112. Мужчина забаррикадировался в доме с ружьем, а после напал на полицейских с ножом, причинив каждому из них резаные раны. В ответ сотрудники МВД РФ открыли по нему огонь и ликвидировали злоумышленника.

Во время штурма дома в селе Цибанобалка (Краснодарский край) убили 56-летнего мужчину, который забаррикадировался от полицейских и коммунальщиков. Местный житель отказался платить за электричество и напал на сотрудников с ножом. Коммунальщики в сопровождении двух участковых приехали в село Цибанобалка для отключения электроэнергии 56-летнему местному жителю, у которого накопились долги за услуги ЖКХ, сообщает telegram-канал 112. Мужчина забаррикадировался в доме с ружьем, а после напал на полицейских с ножом, причинив каждому из них резаные раны. В ответ сотрудники МВД РФ открыли по нему огонь и ликвидировали злоумышленника.