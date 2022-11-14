Бухгалтер Курганмашзавода просит помочь мобилизованным

Сотрудница Курганмашзавода благодаря добровольцам отправила на Донбасс партию вещей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ведущий бухгалтер Курганского машиностроительного завода Наталья Суетина обратилась к жителям региона с просьбой помочь ей вязать и шить одежду для мобилизованных. Обращение опубликовано в официальном telegram-канале предприятия. Женщина является организатором сообщества «Курган ВЯЖЕМ/ШЬЕМ для наших защитников».

«Женщины вкладывают в свои рукоделия маленькие иконки, молитвы, записки, письма от школьников, конфеты. Приглашаю всех желающих присоединиться к нашему делу, объединиться», — призывает Наталья Суетина.

На «Курганмашзаводе», где работает женщина, сообщили, что первые вязаные носки и шапки уже отправлены на Донбасс транспортной компанией. На предприятии добавили, что заводской комбинат питания оплатил две партии пряжи, то есть 220 пар носков, поэтому те, кто вязать не умеет, могут помочь переводом средств, которые пойдут на закупку материалов. Все детали обсуждают в telegram-чате «Курган вяжем/шьем для наших защитников».

Ранее URA.RU рассказывало об инициативе жительницы Кургана. Тогда небольшая группа добровольцев только обсуждала размеры носков и качество пряжи. Сейчас в сообществе состоит 175 человек и волонтеры намерены отправить вторую партию теплых вещей мобилизованным и участникам СВО.