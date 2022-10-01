Женщины вяжут носки и варежки, пояса и гетры Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Женщины из Кургана и Курганской области вяжут носки и варежки для мобилизованных. Размеры носков и качество пряжи они обсуждают в telegram-чате «Курган вяжем/шьем для наших защитников».

«Девочки, спасибо, что присоединяетесь. Вязать уже надо начинать. Зима, как всегда, приходит внезапно. Носки, конечно, в приоритете, чтобы наши ребята были ими обеспечены в полной мере. Стирать, сушить им негде и некогда», — пишет в чате Наталья. Также она ищет тех, кто умеет создавать и печатать бирки, чтобы писать на них размеры носков и слова поддержки. Эльвира вызвалась помочь с этим. «Из чего обычно делают бирочки? Я подумаю, как помочь», — отвечает девушка.

Кроме носков и варежек, женщины хотят заняться шитьем и вязанием гетр, теплых поясов, жилеток и толстовок. Сформированные посылки они будут отправлять в военные части, а затем по месту службы.

Также одежду шьют и вяжут женщины из Челябинской и Тюменской областей, из ХМАО. Некоторые собирают теплую одежду и так же отправляют мобилизованным.

Девушки делятся между собой фотографиями с тем, что у них получается вязать Telegram-чат вязальщиц