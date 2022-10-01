01 октября 2022
30 сентября 2022

Курганские женщины вяжут носки и варежки для мобилизованных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, хобби, увлечение, вязание, пряжа, спицы
Женщины вяжут носки и варежки, пояса и гетры Фото:
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Мобилизация в России

Женщины из Кургана и Курганской области вяжут носки и варежки для мобилизованных. Размеры носков и качество пряжи они обсуждают в telegram-чате «Курган вяжем/шьем для наших защитников».

«Девочки, спасибо, что присоединяетесь. Вязать уже надо начинать. Зима, как всегда, приходит внезапно. Носки, конечно, в приоритете, чтобы наши ребята были ими обеспечены в полной мере. Стирать, сушить им негде и некогда», — пишет в чате Наталья. Также она ищет тех, кто умеет создавать и печатать бирки, чтобы писать на них размеры носков и слова поддержки. Эльвира вызвалась помочь с этим. «Из чего обычно делают бирочки? Я подумаю, как помочь», — отвечает девушка.

Кроме носков и варежек, женщины хотят заняться шитьем и вязанием гетр, теплых поясов, жилеток и толстовок. Сформированные посылки они будут отправлять в военные части, а затем по месту службы.

Также одежду шьют и вяжут женщины из Челябинской и Тюменской областей, из ХМАО. Некоторые собирают теплую одежду и так же отправляют мобилизованным.

Девушки делятся между собой фотографиями с тем, что у них получается вязать
Между собой они решают, какие варежки можно связать

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Женщины из Кургана и Курганской области вяжут носки и варежки для мобилизованных. Размеры носков и качество пряжи они обсуждают в telegram-чате «Курган вяжем/шьем для наших защитников». «Девочки, спасибо, что присоединяетесь. Вязать уже надо начинать. Зима, как всегда, приходит внезапно. Носки, конечно, в приоритете, чтобы наши ребята были ими обеспечены в полной мере. Стирать, сушить им негде и некогда», — пишет в чате Наталья. Также она ищет тех, кто умеет создавать и печатать бирки, чтобы писать на них размеры носков и слова поддержки. Эльвира вызвалась помочь с этим. «Из чего обычно делают бирочки? Я подумаю, как помочь», — отвечает девушка. Кроме носков и варежек, женщины хотят заняться шитьем и вязанием гетр, теплых поясов, жилеток и толстовок. Сформированные посылки они будут отправлять в военные части, а затем по месту службы. Также одежду шьют и вяжут женщины из Челябинской и Тюменской областей, из ХМАО. Некоторые собирают теплую одежду и так же отправляют мобилизованным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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