14 ноября 2022
13 ноября 2022

В ЯНАО участники ДТП устроили потасовку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Москва, гибдд, дпс, инспектор
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) участники сильного ДТП начали потасовку после аварии. Об этом сообщается в местном telegram-канале «NSK»

«Сильное ДТП ул. Советская и 8 марта. Разборки после ДТП», — говорится в публикации.

Столкновение произошло на перекрестке улиц Советская и 8 Марта. Один из автомобилей в результате аварии врезался в столб. Со слов очевидцев, в одном из автомобилей был ребенок. От госпитализации пострадавшие отказались.

Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в ДТП столкнулось шесть автомобилей. Со слов очевидцев две машины получили более серьезные повреждения.

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В Ноябрьске (ЯНАО) участники сильного ДТП начали потасовку после аварии. Об этом сообщается в местном telegram-канале «NSK» «Сильное ДТП ул. Советская и 8 марта. Разборки после ДТП», — говорится в публикации. Столкновение произошло на перекрестке улиц Советская и 8 Марта. Один из автомобилей в результате аварии врезался в столб. Со слов очевидцев, в одном из автомобилей был ребенок. От госпитализации пострадавшие отказались. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в ДТП столкнулось шесть автомобилей. Со слов очевидцев две машины получили более серьезные повреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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