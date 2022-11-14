На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) участники сильного ДТП начали потасовку после аварии. Об этом сообщается в местном telegram-канале «NSK»

«Сильное ДТП ул. Советская и 8 марта. Разборки после ДТП», — говорится в публикации.

Столкновение произошло на перекрестке улиц Советская и 8 Марта. Один из автомобилей в результате аварии врезался в столб. Со слов очевидцев, в одном из автомобилей был ребенок. От госпитализации пострадавшие отказались.

Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в ДТП столкнулось шесть автомобилей. Со слов очевидцев две машины получили более серьезные повреждения.