В ХМАО ребенок захлебнулся в бассейне во время тренировки

В Нижневартовске (ХМАО) во время тренировки ребенок чуть не утонул в бассейне СОК «Олимпия». Об этом сообщает телеканал N1 на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
«Юный пловец сегодня днем чуть не утонул в бассейне СОК „Олимпия“. Он доставлен в ОКДБ Нижневартовска. В настоящее время мальчик находится в больнице, в реанимации. Из комы он вышел, состояние стабильно тяжелое, врачи оказывают всю необходимую помощь», — говорится в новости.
Информацию о происшествии URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. Агентство отправило запрос в СК по ХМАО-Югре и региональный Департамент здравоохранения с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в пермском бассейне захлебнулся шестилетний ребенок. ЧП произошло в термах «Тенториум». Со слов очевидцев, мама ребенка отвлеклась и не уследила за ребенком.
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