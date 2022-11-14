14 ноября 2022
13 ноября 2022
12 ноября 2022

В ХМАО ребенок захлебнулся в бассейне во время тренировки

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Андрей Козицын в ДОЛ «Лесная застава». Челябинск , бассейн, лесная застава
В бассейне СОК «Олимпия» в Нижневартовске захлебнулся ребенок Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) во время тренировки ребенок чуть не утонул в бассейне СОК «Олимпия». Об этом сообщает телеканал N1 на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Юный пловец сегодня днем чуть не утонул в бассейне СОК „Олимпия“. Он доставлен в ОКДБ Нижневартовска. В настоящее время мальчик находится в больнице, в реанимации. Из комы он вышел, состояние стабильно тяжелое, врачи оказывают всю необходимую помощь», — говорится в новости.

Информацию о происшествии URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. Агентство отправило запрос в СК по ХМАО-Югре и региональный Департамент здравоохранения с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в пермском бассейне захлебнулся шестилетний ребенок. ЧП произошло в термах «Тенториум». Со слов очевидцев, мама ребенка отвлеклась и не уследила за ребенком.

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В Нижневартовске (ХМАО) во время тренировки ребенок чуть не утонул в бассейне СОК «Олимпия». Об этом сообщает телеканал N1 на своей странице в социальной сети «Вконтакте». «Юный пловец сегодня днем чуть не утонул в бассейне СОК „Олимпия“. Он доставлен в ОКДБ Нижневартовска. В настоящее время мальчик находится в больнице, в реанимации. Из комы он вышел, состояние стабильно тяжелое, врачи оказывают всю необходимую помощь», — говорится в новости. Информацию о происшествии URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. Агентство отправило запрос в СК по ХМАО-Югре и региональный Департамент здравоохранения с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском бассейне захлебнулся шестилетний ребенок. ЧП произошло в термах «Тенториум». Со слов очевидцев, мама ребенка отвлеклась и не уследила за ребенком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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