В ХМАО ребенок захлебнулся в бассейне во время тренировки

15 ноября 2022 в 02:03 Размер текста - 17 +

В бассейне СОК «Олимпия» в Нижневартовске захлебнулся ребенок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) во время тренировки ребенок чуть не утонул в бассейне СОК «Олимпия». Об этом сообщает телеканал N1 на своей странице в социальной сети «Вконтакте». «Юный пловец сегодня днем чуть не утонул в бассейне СОК „Олимпия“. Он доставлен в ОКДБ Нижневартовска. В настоящее время мальчик находится в больнице, в реанимации. Из комы он вышел, состояние стабильно тяжелое, врачи оказывают всю необходимую помощь», — говорится в новости. Информацию о происшествии URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. Агентство отправило запрос в СК по ХМАО-Югре и региональный Департамент здравоохранения с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском бассейне захлебнулся шестилетний ребенок. ЧП произошло в термах «Тенториум». Со слов очевидцев, мама ребенка отвлеклась и не уследила за ребенком.

В Нижневартовске (ХМАО) во время тренировки ребенок чуть не утонул в бассейне СОК «Олимпия». Об этом сообщает телеканал N1 на своей странице в социальной сети «Вконтакте». «Юный пловец сегодня днем чуть не утонул в бассейне СОК „Олимпия“. Он доставлен в ОКДБ Нижневартовска. В настоящее время мальчик находится в больнице, в реанимации. Из комы он вышел, состояние стабильно тяжелое, врачи оказывают всю необходимую помощь», — говорится в новости. Информацию о происшествии URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. Агентство отправило запрос в СК по ХМАО-Югре и региональный Департамент здравоохранения с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском бассейне захлебнулся шестилетний ребенок. ЧП произошло в термах «Тенториум». Со слов очевидцев, мама ребенка отвлеклась и не уследила за ребенком.