«Ведомости»: авиакомпания «Якутия» каннибализировала два государственных суперджета

15 ноября 2022 в 04:46 Размер текста - 17 +

«Ведомости»: авиакомпания «Якутия» разобрала на запчасти 2 самолета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Авиакомпания «Якутия» каннибализировала два Superjet 100, которые принадлежали государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). «Якутией», соответственно, они были получены в аренду. Об этом сообщают источники, близкие к лизингодателю. «Это выяснилось в ходе недавнего внеочередного мониторинга состояния воздушных судов. Его проводили специалисты лизинговой компании и независимый технический эксперт», — сообщают «Ведомости» , ссылаясь на источники, близкие к ГТЛК. Также еще один собеседник, знакомый с итогами проверки, рассказал, что «на самолетах отсутствуют маршевые силовые установки и ряд других ключевых агрегатов». Издание отмечает, что в таком состоянии самолеты уже больше года. Представитель лизинговой компании подтвердил, что два из четырех переданных в аренду государственных суперджета действительно в неисправном состоянии и «разукомплектованы». Производитель — предприятие «Иркут» — уточнил, что на данный момент, в период санкций, отремонтировать самолеты невозможно. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпании России обратились к федеральному минтрансу с просьбой легализовать перестановку компонентов с одних самолетов на другие с той целью, чтобы поддерживать исправность авиапарка в период санкций. Перевозчики рассказывают о случаях, когда на двух самолетах отказывают разные компоненты, поэтому нужна возможность, чтобы привести в исправное состояние хотя бы один. Страны Евросоюза, США, Великобритания расширили санкции в адрес Россию в связи со спецоперацией на Украине, начатой 24 февраля 2022 г. Тогда появились проблемы и у авиаотрасли. Агентство Reuters сообщало, что в РФ начали разбирать самолеты на запчасти.

Авиакомпания «Якутия» каннибализировала два Superjet 100, которые принадлежали государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). «Якутией», соответственно, они были получены в аренду. Об этом сообщают источники, близкие к лизингодателю. «Это выяснилось в ходе недавнего внеочередного мониторинга состояния воздушных судов. Его проводили специалисты лизинговой компании и независимый технический эксперт», — сообщают «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к ГТЛК. Также еще один собеседник, знакомый с итогами проверки, рассказал, что «на самолетах отсутствуют маршевые силовые установки и ряд других ключевых агрегатов». Издание отмечает, что в таком состоянии самолеты уже больше года. Представитель лизинговой компании подтвердил, что два из четырех переданных в аренду государственных суперджета действительно в неисправном состоянии и «разукомплектованы». Производитель — предприятие «Иркут» — уточнил, что на данный момент, в период санкций, отремонтировать самолеты невозможно. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпании России обратились к федеральному минтрансу с просьбой легализовать перестановку компонентов с одних самолетов на другие с той целью, чтобы поддерживать исправность авиапарка в период санкций. Перевозчики рассказывают о случаях, когда на двух самолетах отказывают разные компоненты, поэтому нужна возможность, чтобы привести в исправное состояние хотя бы один. Страны Евросоюза, США, Великобритания расширили санкции в адрес Россию в связи со спецоперацией на Украине, начатой 24 февраля 2022 г. Тогда появились проблемы и у авиаотрасли. Агентство Reuters сообщало, что в РФ начали разбирать самолеты на запчасти.