«Известия»: Минтранс попросили узаконить «каннибализм» самолетов

Авиакомпании РФ попросили Минтранс разрешить перестановку деталей между самолетами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские авиакомпании обратились к Минтрансу РФ с просьбой легализовать перестановку компонентов с одних самолетов на другие, чтобы поддерживать исправность авиапарка в условиях санкций. Просьба была отправлена президентом «Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта» (АЭВТ) Владимир Тасун.

Владимир Тасун от лица АЭВТ попросил замглавы Минтранса РФ Игоря Чалика узаконить процедуру снятия исправных деталей с самолетов для перестановки их на другие воздушные суда, сообщают «Известия». Сейчас федеральные авиационные правила ограничивают такие перестановки, уточняет АЭВТ.

«Это идет вразрез с общемировой практикой и не дает возможности гибко управлять исправностью парка самолетов», — отметил Тасун в своем письме. Он добавил, что бывают случаи, когда на двух судах отказывают различные компоненты, потому логично привести в исправное состояние хотя бы один из них.

Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин признал, что Запад смог навредить РФ, спровоцировав проблемы у российской авиаотрасли. Агентство Reuters сообщало, что в России начали разбирать самолеты на запчасти из-за санкций.