Режиссерам из Перми предлагают грант в 10 млн рублей

Минкульт РФ принимает заявки на грант до 25 ноября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермским театрам и независимым театральным коллективам предлагают заявиться на федеральный грант и получить до 10 млн рублей на свою постановку. Об этом сообщается в telegram-канале регионального правительства.

«Буквально до 25 ноября есть возможность подать заявку на получение федерального гранта для создания постановки вашей мечты. К участию приглашаются как муниципальные, так и независимые театры. Общий грантовый фонд — 100 млн рублей! И всего от 10 до 15 победителей», — указано в сообщении.

Отбирать заявки будет департамент государственной поддержки искусства и народного творчества. Результаты конкурса объявят перед Новым годом. Победители смогут реализовать свою театральную постановку в следующем году.