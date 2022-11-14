14 ноября 2022

Режиссерам из Перми предлагают грант в 10 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие театрального фестиваля
Минкульт РФ принимает заявки на грант до 25 ноября Фото:

Пермским театрам и независимым театральным коллективам предлагают заявиться на федеральный грант и получить до 10 млн рублей на свою постановку. Об этом сообщается в telegram-канале регионального правительства.

«Буквально до 25 ноября есть возможность подать заявку на получение федерального гранта для создания постановки вашей мечты. К участию приглашаются как муниципальные, так и независимые театры. Общий грантовый фонд — 100 млн рублей! И всего от 10 до 15 победителей», — указано в сообщении.

Отбирать заявки будет департамент государственной поддержки искусства и народного творчества. Результаты конкурса объявят перед Новым годом. Победители смогут реализовать свою театральную постановку в следующем году.

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Пермским театрам и независимым театральным коллективам предлагают заявиться на федеральный грант и получить до 10 млн рублей на свою постановку. Об этом сообщается в telegram-канале регионального правительства. «Буквально до 25 ноября есть возможность подать заявку на получение федерального гранта для создания постановки вашей мечты. К участию приглашаются как муниципальные, так и независимые театры. Общий грантовый фонд — 100 млн рублей! И всего от 10 до 15 победителей», — указано в сообщении. Отбирать заявки будет департамент государственной поддержки искусства и народного творчества. Результаты конкурса объявят перед Новым годом. Победители смогут реализовать свою театральную постановку в следующем году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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