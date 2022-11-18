В Нижневартовске на треть снизили расходы на новогодний городок

19 ноября 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Подрядчик, выигравший аукцион на установку новогоднего городка, сбил цену на треть от изначальной Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) аукцион на строительство новогоднего городка на площади Нефтяников выиграл подрядчик, сбивший цену на треть от изначальной. Информация опубликована на портале Госзакупок. «Первоначальная сумма, которую запланировали потратить на возведение новогоднего городка, составляла 9 991 960 рублей. Аукцион выиграло ООО „Проминвестэнерго“, заявив цену 6 844 492 рублей 60 копеек, тем самым сбив цену более чем на 3 миллиона рублей. Контракт находится на стадии подписания заказчиком», — следует из данных портала Госзакупок. В городском департаменте ЖКХ журналисту URA.RU прокомментировали, что уменьшать запланированное количество горок и снежных фигур город не будет. «Техническое задание по возведению и демонтажу новогоднего городка останется без изменения. Подрядчик должен оценить все риски, связанные с выполнением работ по контракту, в том числе финансовые. Исполнитель при заключении контракта обязан предоставить банковскую гарантию на обеспечение заключаемого контракта», — сообщили в ведомстве. При этом ранее мэрия Нижневартовска увеличила первоначальную стоимость контракта на новогодний городок на 432 тысячи рублей. В мэрии пояснили, что причина удорожания кроется в устройстве многоразовых деревянных горок и необходимости сертифицировать их в Ростехнадзоре. «Сертификация горок действительно автоматически влечет за собой удорожание конструкции. Падение же в цене на треть и более от первоначальной цены лота — это всегда потенциальные риски для заказчика и последующих пользователей объекта. Стартовая цена на любом аукционе, установленная заказчиком — это результат серьезной работы и анализа. То есть она изначально в идеале достаточно выверенная и объективная», — прокомментировал корреспонденту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что полпред УрФО Якушев раскрыл, отменят ли празднование Нового года в округе. По его словам, никаких решений об отмене массовых новогодних мероприятий в Уральском федеральном округе не принималось.

В Нижневартовске (ХМАО) аукцион на строительство новогоднего городка на площади Нефтяников выиграл подрядчик, сбивший цену на треть от изначальной. Информация опубликована на портале Госзакупок. «Первоначальная сумма, которую запланировали потратить на возведение новогоднего городка, составляла 9 991 960 рублей. Аукцион выиграло ООО „Проминвестэнерго“, заявив цену 6 844 492 рублей 60 копеек, тем самым сбив цену более чем на 3 миллиона рублей. Контракт находится на стадии подписания заказчиком», — следует из данных портала Госзакупок. В городском департаменте ЖКХ журналисту URA.RU прокомментировали, что уменьшать запланированное количество горок и снежных фигур город не будет. «Техническое задание по возведению и демонтажу новогоднего городка останется без изменения. Подрядчик должен оценить все риски, связанные с выполнением работ по контракту, в том числе финансовые. Исполнитель при заключении контракта обязан предоставить банковскую гарантию на обеспечение заключаемого контракта», — сообщили в ведомстве. При этом ранее мэрия Нижневартовска увеличила первоначальную стоимость контракта на новогодний городок на 432 тысячи рублей. В мэрии пояснили, что причина удорожания кроется в устройстве многоразовых деревянных горок и необходимости сертифицировать их в Ростехнадзоре. «Сертификация горок действительно автоматически влечет за собой удорожание конструкции. Падение же в цене на треть и более от первоначальной цены лота — это всегда потенциальные риски для заказчика и последующих пользователей объекта. Стартовая цена на любом аукционе, установленная заказчиком — это результат серьезной работы и анализа. То есть она изначально в идеале достаточно выверенная и объективная», — прокомментировал корреспонденту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что полпред УрФО Якушев раскрыл, отменят ли празднование Нового года в округе. По его словам, никаких решений об отмене массовых новогодних мероприятий в Уральском федеральном округе не принималось.