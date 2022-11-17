Полпред УрФО Якушев раскрыл, отменят ли празднование Нового года в регионе

Полпред УрФО Владимир Якушев: решений об отмене массовых новогодних мероприятий в регионе не принималось

Владимир Якушев ответил, что решения отменить празднование Нового года на Урале не принимались Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Никаких решений об отмене массовых новогодних мероприятий в Уральском федеральном округе не принималось. Об этом сообщил полномоченный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.

«Что касается новогодних праздников, то централизованно никаких решений по этому вопросу не принималось. Каждый регион самостоятельно решает, как надо поступить», — ответил Якушев изданию «Известия» на вопрос об отмене новогодних праздников на Урале.

Якушев отметил, что в данный момент каждый регион стремится помочь российским военнослужащим. «При этом все [регионы] стараются сохранить детские праздники и дополнительно планируют елки для детей военных», — добавил Якушев.

Ранее URA.RU писало, что свердловские власти отказались от новогодних корпоративов, чтобы помочь семьям мобилизованных. Об этом заявил замгубернатора по соцполитике Павел Креков. Позднее об отмене новогодних корпоративов через URA.RU объявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.