В центре Тобольска произошло смертельное ДТП. Фото

В центре Тобольска столкнулись автобус и легковой автомобиль

15 ноября 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

В настоящий момент известно о трех пострадавших пассажирах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На улице Семена Ремезова в Тобольске столкнулись автомобиль Volvo и рейсовый автобус. В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте и пострадали пассажиры общественного транспорта. Об этом URA.RU сообщили в госавтоинспекции Тюменской области. «ДТП произошло в Тобольске в 8:30 на улице Семена Ремезова, 46. 53-летний водитель 53 Volvo выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус. В результате столкновения водитель легкового авто скончался на месте. В настоящий момент известно о трех пострадавших пассажирах автобуса: две женщины 58 и 44 лет, а также 28-летний мужчина», — рассказали в региональном УГИБДД. Как стало известно агентству, ранее водитель легкового автомобиля привлекался к уголовной ответственности за нетрезвое вождение, срок у него закончился в январе текущего года. На момент аварии у водителя Volvo было водительское удостоверение. Обстоятельства происшествия выясняются. Также за комментарием агентство обратилось в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается. Очевидцы происшедшего опубликовали снимок аварии в соцсети Фото: Группа «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте»

На улице Семена Ремезова в Тобольске столкнулись автомобиль Volvo и рейсовый автобус. В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте и пострадали пассажиры общественного транспорта. Об этом URA.RU сообщили в госавтоинспекции Тюменской области. «ДТП произошло в Тобольске в 8:30 на улице Семена Ремезова, 46. 53-летний водитель 53 Volvo выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус. В результате столкновения водитель легкового авто скончался на месте. В настоящий момент известно о трех пострадавших пассажирах автобуса: две женщины 58 и 44 лет, а также 28-летний мужчина», — рассказали в региональном УГИБДД. Как стало известно агентству, ранее водитель легкового автомобиля привлекался к уголовной ответственности за нетрезвое вождение, срок у него закончился в январе текущего года. На момент аварии у водителя Volvo было водительское удостоверение. Обстоятельства происшествия выясняются. Также за комментарием агентство обратилось в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.