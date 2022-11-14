На улице Семена Ремезова в Тобольске столкнулись автомобиль Volvo и рейсовый автобус. В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте и пострадали пассажиры общественного транспорта. Об этом URA.RU сообщили в госавтоинспекции Тюменской области.
«ДТП произошло в Тобольске в 8:30 на улице Семена Ремезова, 46. 53-летний водитель 53 Volvo выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус. В результате столкновения водитель легкового авто скончался на месте. В настоящий момент известно о трех пострадавших пассажирах автобуса: две женщины 58 и 44 лет, а также 28-летний мужчина», — рассказали в региональном УГИБДД.
Как стало известно агентству, ранее водитель легкового автомобиля привлекался к уголовной ответственности за нетрезвое вождение, срок у него закончился в январе текущего года. На момент аварии у водителя Volvo было водительское удостоверение. Обстоятельства происшествия выясняются.
Также за комментарием агентство обратилось в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.
Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii