14 ноября 2022

В центре Тобольска произошло смертельное ДТП. Фото

В центре Тобольска столкнулись автобус и легковой автомобиль
© Служба новостей «URA.RU»
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В настоящий момент известно о трех пострадавших пассажирах Фото:

На улице Семена Ремезова в Тобольске столкнулись автомобиль Volvo и рейсовый автобус. В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте и пострадали пассажиры общественного транспорта. Об этом URA.RU сообщили в госавтоинспекции Тюменской области.

«ДТП произошло в Тобольске в 8:30 на улице Семена Ремезова, 46. 53-летний водитель 53 Volvo выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус. В результате столкновения водитель легкового авто скончался на месте. В настоящий момент известно о трех пострадавших пассажирах автобуса: две женщины 58 и 44 лет, а также 28-летний мужчина», — рассказали в региональном УГИБДД.

Как стало известно агентству, ранее водитель легкового автомобиля привлекался к уголовной ответственности за нетрезвое вождение, срок у него закончился в январе текущего года. На момент аварии у водителя Volvo было водительское удостоверение. Обстоятельства происшествия выясняются.

Также за комментарием агентство обратилось в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.

Очевидцы происшедшего опубликовали снимок аварии в соцсети
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На улице Семена Ремезова в Тобольске столкнулись автомобиль Volvo и рейсовый автобус. В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте и пострадали пассажиры общественного транспорта. Об этом URA.RU сообщили в госавтоинспекции Тюменской области. «ДТП произошло в Тобольске в 8:30 на улице Семена Ремезова, 46. 53-летний водитель 53 Volvo выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус. В результате столкновения водитель легкового авто скончался на месте. В настоящий момент известно о трех пострадавших пассажирах автобуса: две женщины 58 и 44 лет, а также 28-летний мужчина», — рассказали в региональном УГИБДД. Как стало известно агентству, ранее водитель легкового автомобиля привлекался к уголовной ответственности за нетрезвое вождение, срок у него закончился в январе текущего года. На момент аварии у водителя Volvo было водительское удостоверение. Обстоятельства происшествия выясняются. Также за комментарием агентство обратилось в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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