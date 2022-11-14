В челябинских магазинах появятся новые продукты

На полках челябинских магазинов появятся новые продукты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проект «Покупай Свое!» позволит местным производителям продавать свои товары в магазинах Челябинской области и тем самым расширить торговый ассортимент. О запуске проекта сообщили URA.RU в пресс-службе минэкономразвития региона.

Проект запустили Компания «Велий» и центр «Мой бизнес» при поддержке ведомства. В пресс-службе отмечают, что программа поможет производствам воспользоваться новыми каналами сбыта.

«Мы уже не первый год реализуем программы, направленные на популяризацию товаров местных производителей и расширение рынка сбыта. Сейчас появилась возможность подключить дистрибуторскую компанию, благодаря чему предприниматели смогут реализовать больший объем товара», — комментирует контент-директор центра «Мой бизнес» Ольга Третьякова.

Производители заморозки, кондитерских изделий, молочных продуктов, консервов и бакалеи смогут реализовать товары в магазинах области. Программа реализуется при поддержке регионального минэкономразвития. Работа центра «Мой бизнес» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Тем временем в Челябинской области снизились цены на капусту, гречку и масло. Несмотря на снижение цен на большинство социально значимых продуктов, есть и те, что подорожали.