09 ноября 2022
08 ноября 2022

В Челябинской области снизились цены на капусту, гречку и масло. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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За последние две недели цены на большую часть продуктов снизились Фото:
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В Челябинской области за две последние недели зафиксировали снижение цен на капусту, гречку и подсолнечное масло. Согласно мониторингу Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, снижение показали восемь наблюдаемых позиций.

«Наибольшее снижение цен за две недели наблюдается на капуста белокочанная свежая, кг -3,95% (-0,68 руб.), крупа гречневая—ядрица, кг -3,16% (-3,66 руб.), масло подсолнечное, кг -2,20% (-2,63 руб.). Из 14 позиций восемь показали снижение», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона 10 ноября.

Там отметили, что несмотря на снижение цен на большинство социально значимых продуктов, есть и те, что подорожали. Так, например, грохотка куриных яиц подорожала почти на два рубля. Цены на хлеб и молоко также показали повышение, но не небольшое. Хлеб подорожал на 0,45 рубля, молоко на 0,36 рубля.

К подорожанию молока в регионе прибавилась проблема его реализации. За девять месяцев 2022 года продажи молока упали на 9,1% по сравнению с прошлым годом. Его реализация составила 106 тысяч тон.

Из 14 наблюдаемых позиций восемь показали снижение

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В Челябинской области за две последние недели зафиксировали снижение цен на капусту, гречку и подсолнечное масло. Согласно мониторингу Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, снижение показали восемь наблюдаемых позиций. «Наибольшее снижение цен за две недели наблюдается на капуста белокочанная свежая, кг -3,95% (-0,68 руб.), крупа гречневая—ядрица, кг -3,16% (-3,66 руб.), масло подсолнечное, кг -2,20% (-2,63 руб.). Из 14 позиций восемь показали снижение», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона 10 ноября. Там отметили, что несмотря на снижение цен на большинство социально значимых продуктов, есть и те, что подорожали. Так, например, грохотка куриных яиц подорожала почти на два рубля. Цены на хлеб и молоко также показали повышение, но не небольшое. Хлеб подорожал на 0,45 рубля, молоко на 0,36 рубля. К подорожанию молока в регионе прибавилась проблема его реализации. За девять месяцев 2022 года продажи молока упали на 9,1% по сравнению с прошлым годом. Его реализация составила 106 тысяч тон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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