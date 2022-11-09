В Челябинской области за две последние недели зафиксировали снижение цен на капусту, гречку и подсолнечное масло. Согласно мониторингу Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, снижение показали восемь наблюдаемых позиций.
«Наибольшее снижение цен за две недели наблюдается на капуста белокочанная свежая, кг -3,95% (-0,68 руб.), крупа гречневая—ядрица, кг -3,16% (-3,66 руб.), масло подсолнечное, кг -2,20% (-2,63 руб.). Из 14 позиций восемь показали снижение», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона 10 ноября.
Там отметили, что несмотря на снижение цен на большинство социально значимых продуктов, есть и те, что подорожали. Так, например, грохотка куриных яиц подорожала почти на два рубля. Цены на хлеб и молоко также показали повышение, но не небольшое. Хлеб подорожал на 0,45 рубля, молоко на 0,36 рубля.
К подорожанию молока в регионе прибавилась проблема его реализации. За девять месяцев 2022 года продажи молока упали на 9,1% по сравнению с прошлым годом. Его реализация составила 106 тысяч тон.
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