В Челябинской области снизились цены на капусту, гречку и масло. Скрин

10 ноября 2022 в 09:49 Размер текста - 17 +

За последние две недели цены на большую часть продуктов снизились Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В Челябинской области за две последние недели зафиксировали снижение цен на капусту, гречку и подсолнечное масло. Согласно мониторингу Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, снижение показали восемь наблюдаемых позиций. «Наибольшее снижение цен за две недели наблюдается на капуста белокочанная свежая, кг -3,95% (-0,68 руб.), крупа гречневая—ядрица, кг -3,16% (-3,66 руб.), масло подсолнечное, кг -2,20% (-2,63 руб.). Из 14 позиций восемь показали снижение», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона 10 ноября. Там отметили, что несмотря на снижение цен на большинство социально значимых продуктов, есть и те, что подорожали. Так, например, грохотка куриных яиц подорожала почти на два рубля. Цены на хлеб и молоко также показали повышение, но не небольшое. Хлеб подорожал на 0,45 рубля, молоко на 0,36 рубля. К подорожанию молока в регионе прибавилась проблема его реализации. За девять месяцев 2022 года продажи молока упали на 9,1% по сравнению с прошлым годом. Его реализация составила 106 тысяч тон. Из 14 наблюдаемых позиций восемь показали снижение Скрин: пресс-служба Контрольно-счетной палаты Челябинской области

В Челябинской области за две последние недели зафиксировали снижение цен на капусту, гречку и подсолнечное масло. Согласно мониторингу Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, снижение показали восемь наблюдаемых позиций. «Наибольшее снижение цен за две недели наблюдается на капуста белокочанная свежая, кг -3,95% (-0,68 руб.), крупа гречневая—ядрица, кг -3,16% (-3,66 руб.), масло подсолнечное, кг -2,20% (-2,63 руб.). Из 14 позиций восемь показали снижение», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона 10 ноября. Там отметили, что несмотря на снижение цен на большинство социально значимых продуктов, есть и те, что подорожали. Так, например, грохотка куриных яиц подорожала почти на два рубля. Цены на хлеб и молоко также показали повышение, но не небольшое. Хлеб подорожал на 0,45 рубля, молоко на 0,36 рубля. К подорожанию молока в регионе прибавилась проблема его реализации. За девять месяцев 2022 года продажи молока упали на 9,1% по сравнению с прошлым годом. Его реализация составила 106 тысяч тон.