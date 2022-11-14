Жители Тюмени не поддерживают проект по благоустройству Школьного сквера. Они переживают, что деревья, которые были высажены горожанами, вырубят и весь парк «закатают» в бетон. Соответствующий пост появился в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».
«Школьный сквер — уникальный памятник, неофициальный, человеческому труду и единению. Все деревья в сквере высажены родителями и учениками школы, а ведь раньше там было болото и люди также сами подготавливали почву. Я разговаривала с женщиной, которая высаживала там деревья вместе с сыном, которого уже нет в живых, а деревья еще стоят и дарят жителям района много радости», — написала Полина Кузина.
Комментаторы поддержали автора поста. «Поддерживаю. Как можно пилить такие деревья?» — задается вопросом Наталья Тюренькова. Тюменцы считают, что лучше оставить сквер в том виде, в каком он есть, чем «закатать» в бетон. «Уже весь город и все парки изуродовали, никакой зелени не осталось. Ну что за скотство, лишь бы все в асфальт закатать», — высказалась Людмила Шумилова.
Агентство обратилось в администрацию города с целью узнать, будут ли вырубать деревья, высаженные тюменцами в парке. Комментарий ожидается. Также ранее глава города Руслан Кухарук размещал на своей личной странице дизайн-проект благоустройства сквера. Там планируют поставить детские и спортивные площадки. Перед новым годом там будет установлена праздничная ель.
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