Тюменцы выступили против вырубки сквера в центре города. Фото

Жители Тюмени не поддержали проект по благоустройству сквера «Школьный»

15 ноября 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

В парке планируют построить детские и спортивные площадки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюмени не поддерживают проект по благоустройству Школьного сквера. Они переживают, что деревья, которые были высажены горожанами, вырубят и весь парк «закатают» в бетон. Соответствующий пост появился в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». «Школьный сквер — уникальный памятник, неофициальный, человеческому труду и единению. Все деревья в сквере высажены родителями и учениками школы, а ведь раньше там было болото и люди также сами подготавливали почву. Я разговаривала с женщиной, которая высаживала там деревья вместе с сыном, которого уже нет в живых, а деревья еще стоят и дарят жителям района много радости», — написала Полина Кузина. Комментаторы поддержали автора поста. «Поддерживаю. Как можно пилить такие деревья?» — задается вопросом Наталья Тюренькова. Тюменцы считают, что лучше оставить сквер в том виде, в каком он есть, чем «закатать» в бетон. «Уже весь город и все парки изуродовали, никакой зелени не осталось. Ну что за скотство, лишь бы все в асфальт закатать», — высказалась Людмила Шумилова. Агентство обратилось в администрацию города с целью узнать, будут ли вырубать деревья, высаженные тюменцами в парке. Комментарий ожидается. Также ранее глава города Руслан Кухарук размещал на своей личной странице дизайн-проект благоустройства сквера. Там планируют поставить детские и спортивные площадки. Перед новым годом там будет установлена праздничная ель. Опубликованный в июне 2022 года главой Тюмени дизайн-проект благоустройства сквера «Школьный» Фото: Руслан Кухарук

Жители Тюмени не поддерживают проект по благоустройству Школьного сквера. Они переживают, что деревья, которые были высажены горожанами, вырубят и весь парк «закатают» в бетон. Соответствующий пост появился в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». «Школьный сквер — уникальный памятник, неофициальный, человеческому труду и единению. Все деревья в сквере высажены родителями и учениками школы, а ведь раньше там было болото и люди также сами подготавливали почву. Я разговаривала с женщиной, которая высаживала там деревья вместе с сыном, которого уже нет в живых, а деревья еще стоят и дарят жителям района много радости», — написала Полина Кузина. Комментаторы поддержали автора поста. «Поддерживаю. Как можно пилить такие деревья?» — задается вопросом Наталья Тюренькова. Тюменцы считают, что лучше оставить сквер в том виде, в каком он есть, чем «закатать» в бетон. «Уже весь город и все парки изуродовали, никакой зелени не осталось. Ну что за скотство, лишь бы все в асфальт закатать», — высказалась Людмила Шумилова. Агентство обратилось в администрацию города с целью узнать, будут ли вырубать деревья, высаженные тюменцами в парке. Комментарий ожидается. Также ранее глава города Руслан Кухарук размещал на своей личной странице дизайн-проект благоустройства сквера. Там планируют поставить детские и спортивные площадки. Перед новым годом там будет установлена праздничная ель.