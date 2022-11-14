Заседание суда над Раисой Мамедовой, оскорбившей русских в ХМАО, перенесли во второй раз

15 ноября 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

Суд переносят уже во второй раз Фото: Артем Ковтун © URA.RU Заседание суда над Раисой Мамедовой, которая оскорбила русских в Сургуте (ХМАО), перенесли на середину декабря. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Суд решил опросить еще несколько свидетелей. Таким образом заседание перенесено на 13 декабря», — уточнил корреспондент URA.RU с места событий. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте на Раю Мамедову, которая угрожала сексуальным насилием и физической расправой над русскими, возбудили уголовное дело. Сосед по дому разместил видео детей, которые по его заявлению портили лифт и попросил провести с ними беседу. Но Рая Мамедова решила отстоять честь своего ребенка и устроила скандал, в ходе которого угрожала соседу физической расправой и сексуальным насилием. После этого она пообещала сделать нечто подобное со всем русским народом.

Заседание суда над Раисой Мамедовой, которая оскорбила русских в Сургуте (ХМАО), перенесли на середину декабря. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Суд решил опросить еще несколько свидетелей. Таким образом заседание перенесено на 13 декабря», — уточнил корреспондент URA.RU с места событий. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте на Раю Мамедову, которая угрожала сексуальным насилием и физической расправой над русскими, возбудили уголовное дело. Сосед по дому разместил видео детей, которые по его заявлению портили лифт и попросил провести с ними беседу. Но Рая Мамедова решила отстоять честь своего ребенка и устроила скандал, в ходе которого угрожала соседу физической расправой и сексуальным насилием. После этого она пообещала сделать нечто подобное со всем русским народом.