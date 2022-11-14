14 ноября 2022

Заседание суда над Раисой Мамедовой, оскорбившей русских в ХМАО, перенесли во второй раз

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Здания Сургута. Иллюстрации. Артем Ковтун , сургутский районный суд
Суд переносят уже во второй раз Фото:

Заседание суда над Раисой Мамедовой, которая оскорбила русских в Сургуте (ХМАО), перенесли на середину декабря. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Суд решил опросить еще несколько свидетелей. Таким образом заседание перенесено на 13 декабря», — уточнил корреспондент URA.RU с места событий.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте на Раю Мамедову, которая угрожала сексуальным насилием и физической расправой над русскими, возбудили уголовное дело. Сосед по дому разместил видео детей, которые по его заявлению портили лифт и попросил провести с ними беседу. Но Рая Мамедова решила отстоять честь своего ребенка и устроила скандал, в ходе которого угрожала соседу физической расправой и сексуальным насилием. После этого она пообещала сделать нечто подобное со всем русским народом.

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Заседание суда над Раисой Мамедовой, которая оскорбила русских в Сургуте (ХМАО), перенесли на середину декабря. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Суд решил опросить еще несколько свидетелей. Таким образом заседание перенесено на 13 декабря», — уточнил корреспондент URA.RU с места событий. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте на Раю Мамедову, которая угрожала сексуальным насилием и физической расправой над русскими, возбудили уголовное дело. Сосед по дому разместил видео детей, которые по его заявлению портили лифт и попросил провести с ними беседу. Но Рая Мамедова решила отстоять честь своего ребенка и устроила скандал, в ходе которого угрожала соседу физической расправой и сексуальным насилием. После этого она пообещала сделать нечто подобное со всем русским народом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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