В ХМАО на южанку, оскорбившую русских, возбудили уголовное дело

Дело будут расследовать по 282 статье УК РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте на Раю Мамедову, которая угрожала сексуальным насилием и физической расправой над русскими, возбудили уголовное дело. Ее подозревают в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК по ХМАО.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности. Жительница Сургута во время общения в домовом чате одной из социальных сетей публично высказала путем публикации текстовых сообщений и аудиофайлов оскорбления и угрозы применения насилия в отношении соседа по дому и неопределенного круга лиц, акцентируя внимание на их этническую принадлежность», — сообщили в пресс-службе СК РФ по ХМАО.

Еще на прошлой неделе сотрудники полиции начали доследственную проверку в отношении женщины. Изначально сообщалось о возбуждении административного дела. Но еще на прошлой неделе силовики начали проводить консультации о возможной переквалификации дела в уголовное.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте женщина, резко отреагировала на видео, опубликованное в домовом чате. Сосед по дому разместил видео детей, которые по его заявлению портили лифт и попросил провести с ними беседу. Но Рая Мамедова решила отстоять честь своего ребенка и устроила скандал. В ходе которого угрожала соседу физической расправой и сексуальным насилием. После этого она пообещала сделать нечто подобное со всем русским народом.

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