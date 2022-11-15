«Звезда» опубликовала расценки на уничтоженную технику ВСУ

Мобилизованным россиянам будут платить за уничтоженную технику противника. Расценки опубликовал telegram-канал Zvezdanews.
Дороже всего будет стоить уничтоженный самолет — 300 тысяч рублей. За вертолет заплатят 200 тысяч. За танк можно получить 100 тысяч рублей.
Дешевле стоят беспилотники — 50 тысяч рублей за один уничтоженный аппарат. Аналогичное вознаграждение выплачивается за боевые машины пехоты, другую бронетехнику, а также ракетные комплексы и боевые машины РСЗО. За решение других боевых задач полагается до 100 тысяч рублей.
Частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил о ее окончании. В рамках социальной поддержки мобилизованных им самим и их семьям положены выплаты.
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Мобилизованным россиянам будут платить за уничтоженную технику противника. Расценки опубликовал telegram-канал Zvezdanews. Дороже всего будет стоить уничтоженный самолет — 300 тысяч рублей. За вертолет заплатят 200 тысяч. За танк можно получить 100 тысяч рублей. Дешевле стоят беспилотники — 50 тысяч рублей за один уничтоженный аппарат. Аналогичное вознаграждение выплачивается за боевые машины пехоты, другую бронетехнику, а также ракетные комплексы и боевые машины РСЗО. За решение других боевых задач полагается до 100 тысяч рублей. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил о ее окончании. В рамках социальной поддержки мобилизованных им самим и их семьям положены выплаты.