«Звезда» опубликовала расценки на уничтоженную технику ВСУ

Мобилизованным россиянам будут платить за уничтожение техники противника

15 ноября 2022 в 12:59 Размер текста - 17 +

За танк можно получить 100 тысяч рублей, за другую бронетехнику — 50 тысяч рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованным россиянам будут платить за уничтоженную технику противника. Расценки опубликовал telegram-канал Zvezdanews. Дороже всего будет стоить уничтоженный самолет — 300 тысяч рублей. За вертолет заплатят 200 тысяч. За танк можно получить 100 тысяч рублей. Дешевле стоят беспилотники — 50 тысяч рублей за один уничтоженный аппарат. Аналогичное вознаграждение выплачивается за боевые машины пехоты, другую бронетехнику, а также ракетные комплексы и боевые машины РСЗО. За решение других боевых задач полагается до 100 тысяч рублей. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил о ее окончании. В рамках социальной поддержки мобилизованных им самим и их семьям положены выплаты.

Мобилизованным россиянам будут платить за уничтоженную технику противника. Расценки опубликовал telegram-канал Zvezdanews. Дороже всего будет стоить уничтоженный самолет — 300 тысяч рублей. За вертолет заплатят 200 тысяч. За танк можно получить 100 тысяч рублей. Дешевле стоят беспилотники — 50 тысяч рублей за один уничтоженный аппарат. Аналогичное вознаграждение выплачивается за боевые машины пехоты, другую бронетехнику, а также ракетные комплексы и боевые машины РСЗО. За решение других боевых задач полагается до 100 тысяч рублей. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил о ее окончании. В рамках социальной поддержки мобилизованных им самим и их семьям положены выплаты.