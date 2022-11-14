Тюменские предприниматели испытывают кадровый голод

Тюменские предприниматели испытывают нехватку сотрудников

15 ноября 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Соискатели хотят работать меньше, а получать — больше, считает Евгений Борисов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Предприниматели Тюмени испытывают нехватку квалифицированных сотрудников. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько управленцев. По их словам, соискатели хотят работать меньше, но получать за свой труд больше. «Люди сейчас действительно обленились. Хотят и более лояльных условий и при этом больше зарабатывать. Поэтому перебирают варианты, ищут еще. Так не только в Тюмени. У нас есть филиалы в нескольких регионах и там такая же проблема. Люди хотят большую зарплату при минимуме телодвижений. Мы предлагаем хорошие условия для сотрудников. Например, педагоги у нас могут зарабатывать 40-60 тысяч при хорошем графике работы, есть те, кто зарабатывает и 80 тысяч. Именно это мы и пытаемся донести до кандидатов, что можно зарабатывать хорошие деньги, если есть желание. Мы во всем этому способствуем. Но пока проблема остается нерешенной», — сообщает Евгений Борисов, основатель центров по робототехнике. Проблемы с сотрудниками наблюдаются и в IT-сфере. Своим опытом по найму сотрудников с агентством поделилась руководитель отдела по работе с клиентами в одной из тюменских IT-компаний. «Мы когда искали в отдел сотрудника, на предложенную нами зарплату откликался всякий сброд. Сейчас все хотят на удаленку и зарплату не меньше 40 тысяч», — рассказала тюменка. Кадровый голод затронул и ресторанную сферу Тюмени. Здесь, по словам управляющего одного из тюменских пабов, нехватка сотрудников ощущается постоянно. «Несмотря на то, что какие-то заведения закрылись, открываются новые и немало. Часть сотрудников после пандемии не верят в общепит. Много опытных кадров сменили сферу. А новенькие не все приживаются. Хотя мы обещаем неплохие условия и ряд корпоративных преимуществ, все же испытываем трудности с персоналом», — поделился управленец. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприниматели Тюмени испытывают нехватку квалифицированных сотрудников. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько управленцев. По их словам, соискатели хотят работать меньше, но получать за свой труд больше. «Люди сейчас действительно обленились. Хотят и более лояльных условий и при этом больше зарабатывать. Поэтому перебирают варианты, ищут еще. Так не только в Тюмени. У нас есть филиалы в нескольких регионах и там такая же проблема. Люди хотят большую зарплату при минимуме телодвижений. Мы предлагаем хорошие условия для сотрудников. Например, педагоги у нас могут зарабатывать 40-60 тысяч при хорошем графике работы, есть те, кто зарабатывает и 80 тысяч. Именно это мы и пытаемся донести до кандидатов, что можно зарабатывать хорошие деньги, если есть желание. Мы во всем этому способствуем. Но пока проблема остается нерешенной», — сообщает Евгений Борисов, основатель центров по робототехнике. Проблемы с сотрудниками наблюдаются и в IT-сфере. Своим опытом по найму сотрудников с агентством поделилась руководитель отдела по работе с клиентами в одной из тюменских IT-компаний. «Мы когда искали в отдел сотрудника, на предложенную нами зарплату откликался всякий сброд. Сейчас все хотят на удаленку и зарплату не меньше 40 тысяч», — рассказала тюменка. Кадровый голод затронул и ресторанную сферу Тюмени. Здесь, по словам управляющего одного из тюменских пабов, нехватка сотрудников ощущается постоянно. «Несмотря на то, что какие-то заведения закрылись, открываются новые и немало. Часть сотрудников после пандемии не верят в общепит. Много опытных кадров сменили сферу. А новенькие не все приживаются. Хотя мы обещаем неплохие условия и ряд корпоративных преимуществ, все же испытываем трудности с персоналом», — поделился управленец.