Стоимость двухэтажной квартиры составляет 17млн 800 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В центре Челябинска продают элитную двухэтажную квартиру с террасами и запрограммированным лифтом по цене «хрущевки». Цена за квадратный метр в помещении равна стоимости квадрата во вторичном жилье, поделилась с URA.RU риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«Цена за квадратный метр в квартире равна стоимости квадрата в „хрущевке“. Плюс бонус — еще одна квартира площадью 200 квадратных метров. Подобную недвижимость может приобрести человек с деньгами, который привык к комфорту. Для такого покупателя центр города — важный критерий выбора», — сообщила Кушнова.

Квартира площадью 800 квадратных метров расположена в Советском районе по адресу: проспект Ленина 29 А на 13 и 14 этажах. В помещении пять панорамных лоджий, две террасы площадью 300 квадратных метров, отдельный спортзал, просторная гардеробная, два туалета на первом и втором этаже и множество подсобных помещений.

Также в квартире есть итальянская кухня, техника, кованая лестница, джакузи, хамам, камин и дорогая люксовая мебель. К жилой недвижимости ведет индивидуальный запрограммированный лифт: при нажатии кнопки в квартире открывается доступ к нему на 30 минут.

Ранее в Челябинске на продажу выставили дом рядом с шершневским кладбищем для «большой и любящей семьи». Коттедж продают за 110 млн рублей.

В помещении пять панорамных лоджий, две террасы, отдельный спортзал, просторная гардеробная, два туалета на первом и втором этаже Фото: сайт «Авито»

Квартира расположена в Советском районе по адресу: проспект Ленина 29 А на 13 и 14 этажах Фото: сайт «Авито»