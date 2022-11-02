Рядом с шершневским кладбищем в Челябинске продают дом для «большой семьи» за 110 млн рублей

Коттедж находится в закрытом поселке Тарасовка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рядом с шершневским кладбищем в Челябинске продают дом для «большой и любящей семьи» за 110 млн рублей. Коттедж не могут продать уже год, сообщили в агентстве недвижимости telegram-каналу «Челябинск, который смог» .

«Дом полностью строили под себя. Владелец решил переехать в Сочи и купить недвижимость там, поэтому этот коттедж он выставил на продажу», — рассказал сотрудник агентства telegram-каналу.

Коттедж площадью 811 квадратных метров находится на улице Соловьиной в закрытом поселке Тарасовка. В доме шесть спален, в каждой из которых гардеробная и санузел. Кроме того, в особняке есть подогреваемый бассейн с сауной, тренажерный зал и гараж на четыре машины.

Ранее в центре Челябинска выставили на продажу доходный дом на 96 мест, который полностью заселен мигрантами. Стоимость одноэтажного здания на 18 номеров составляет семь миллионов рублей.