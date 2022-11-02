Рядом с шершневским кладбищем в Челябинске продают дом для «большой семьи» за 110 млн рублей

Рядом с шершневским кладбищем в Челябинске продают дом для «большой и любящей семьи» за 110 млн рублей. Коттедж не могут продать уже год, сообщили в агентстве недвижимости telegram-каналу
«Дом полностью строили под себя. Владелец решил переехать в Сочи и купить недвижимость там, поэтому этот коттедж он выставил на продажу», — рассказал сотрудник агентства telegram-каналу.
Коттедж площадью 811 квадратных метров находится на улице Соловьиной в закрытом поселке Тарасовка. В доме шесть спален, в каждой из которых гардеробная и санузел. Кроме того, в особняке есть подогреваемый бассейн с сауной, тренажерный зал и гараж на четыре машины.
Ранее в центре Челябинска выставили на продажу доходный дом на 96 мест, который полностью заселен мигрантами. Стоимость одноэтажного здания на 18 номеров составляет семь миллионов рублей.
Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog