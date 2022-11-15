Кремль: Россия не допустит изъятия своих золотовалютных резервов

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Россия выработает линию по сохранению замороженных резервов, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:

Российские власти будут делать все возможное, чтобы не допустить изъятия замороженных за рубежом активов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о голосовании по проекту резолюции ООН, предусматривающему репарации Киеву.

«Безусловно, Россия будет делать все, что возможно [для сохранения своих замороженных резервов]. Хотя на фоне абсолютного попрания в последние полгода всех основ и правил частной собственности, международного права и т. д., конечно, превалируют рейдерские методы захвата. Все это мы будем учитывать при определении нашей дальнейшей линии», — заявил Песков.

В Кремле также назвали этот документ «грабежом российских резервов». В числе стран, которые воздержались при голосовании за проект резолюции были Сербия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

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Российские власти будут делать все возможное, чтобы не допустить изъятия замороженных за рубежом активов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о голосовании по проекту резолюции ООН, предусматривающему репарации Киеву. «Безусловно, Россия будет делать все, что возможно [для сохранения своих замороженных резервов]. Хотя на фоне абсолютного попрания в последние полгода всех основ и правил частной собственности, международного права и т. д., конечно, превалируют рейдерские методы захвата. Все это мы будем учитывать при определении нашей дальнейшей линии», — заявил Песков. В Кремле также назвали этот документ «грабежом российских резервов». В числе стран, которые воздержались при голосовании за проект резолюции были Сербия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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