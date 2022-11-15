Кремль: Россия не допустит изъятия своих золотовалютных резервов

15 ноября 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

Россия выработает линию по сохранению замороженных резервов, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти будут делать все возможное, чтобы не допустить изъятия замороженных за рубежом активов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о голосовании по проекту резолюции ООН, предусматривающему репарации Киеву. «Безусловно, Россия будет делать все, что возможно [для сохранения своих замороженных резервов]. Хотя на фоне абсолютного попрания в последние полгода всех основ и правил частной собственности, международного права и т. д., конечно, превалируют рейдерские методы захвата. Все это мы будем учитывать при определении нашей дальнейшей линии», — заявил Песков. В Кремле также назвали этот документ «грабежом российских резервов». В числе стран, которые воздержались при голосовании за проект резолюции были Сербия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Российские власти будут делать все возможное, чтобы не допустить изъятия замороженных за рубежом активов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о голосовании по проекту резолюции ООН, предусматривающему репарации Киеву. «Безусловно, Россия будет делать все, что возможно [для сохранения своих замороженных резервов]. Хотя на фоне абсолютного попрания в последние полгода всех основ и правил частной собственности, международного права и т. д., конечно, превалируют рейдерские методы захвата. Все это мы будем учитывать при определении нашей дальнейшей линии», — заявил Песков. В Кремле также назвали этот документ «грабежом российских резервов». В числе стран, которые воздержались при голосовании за проект резолюции были Сербия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.