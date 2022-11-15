Патрушев дал обещание о задачах спецоперации, поставленных Путиным

Патрушев: цели спецоперации будут выполнены в любом случае

15 ноября 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

СВО была начата после того, как Россия не получила гарантий своей безопасности, отметил Николай Патрушев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине была начата после того, как Россия не получила гарантии безопасности, а также появилась угроза создания ядерного и биологического оружия украинской стороной. Целью СВО является защита мирного населения Донбасса и русскоязычных граждан от геноцида и она будет выполнена, как и другие задачи. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Россия, не получив гарантий своей безопасности, а также учитывая реальную угрозу создания на Украине ядерного и биологического оружия, вынуждена была начать проведение операции. Ее цель — защитить Донбасс и русскоязычное население от геноцида. Все задачи спецоперации, определенные президентом России, будут выполнены», — сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральной России. Его слова приводит РИА Новости. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов. Также задачей является демилитаризация страны. Ранее секретарь Совбеза также заявлял, что США хотят уничтожить Россию, навязав миру ненависть к россиянам.

Спецоперация на Украине была начата после того, как Россия не получила гарантии безопасности, а также появилась угроза создания ядерного и биологического оружия украинской стороной. Целью СВО является защита мирного населения Донбасса и русскоязычных граждан от геноцида и она будет выполнена, как и другие задачи. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Россия, не получив гарантий своей безопасности, а также учитывая реальную угрозу создания на Украине ядерного и биологического оружия, вынуждена была начать проведение операции. Ее цель — защитить Донбасс и русскоязычное население от геноцида. Все задачи спецоперации, определенные президентом России, будут выполнены», — сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральной России. Его слова приводит РИА Новости. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов. Также задачей является демилитаризация страны. Ранее секретарь Совбеза также заявлял, что США хотят уничтожить Россию, навязав миру ненависть к россиянам.