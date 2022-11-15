Патрушев дал обещание о задачах спецоперации, поставленных Путиным

Патрушев: цели спецоперации будут выполнены в любом случае
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Совещание с главой Совбеза РФ в полпредстве. Екатеринбург, патрушев николай, портрет
СВО была начата после того, как Россия не получила гарантий своей безопасности, отметил Николай Патрушев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине была начата после того, как Россия не получила гарантии безопасности, а также появилась угроза создания ядерного и биологического оружия украинской стороной. Целью СВО является защита мирного населения Донбасса и русскоязычных граждан от геноцида и она будет выполнена, как и другие задачи. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Россия, не получив гарантий своей безопасности, а также учитывая реальную угрозу создания на Украине ядерного и биологического оружия, вынуждена была начать проведение операции. Ее цель — защитить Донбасс и русскоязычное население от геноцида. Все задачи спецоперации, определенные президентом России, будут выполнены», — сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральной России. Его слова приводит РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов. Также задачей является демилитаризация страны. Ранее секретарь Совбеза также заявлял, что США хотят уничтожить Россию, навязав миру ненависть к россиянам.

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Спецоперация на Украине была начата после того, как Россия не получила гарантии безопасности, а также появилась угроза создания ядерного и биологического оружия украинской стороной. Целью СВО является защита мирного населения Донбасса и русскоязычных граждан от геноцида и она будет выполнена, как и другие задачи. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Россия, не получив гарантий своей безопасности, а также учитывая реальную угрозу создания на Украине ядерного и биологического оружия, вынуждена была начать проведение операции. Ее цель — защитить Донбасс и русскоязычное население от геноцида. Все задачи спецоперации, определенные президентом России, будут выполнены», — сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральной России. Его слова приводит РИА Новости. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов. Также задачей является демилитаризация страны. Ранее секретарь Совбеза также заявлял, что США хотят уничтожить Россию, навязав миру ненависть к россиянам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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