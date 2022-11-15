В Совбезе раскрыли план США по уничтожению России

Секретарь Совбеза Патрушев: США хотят уничтожить Россию, навязав миру ненависть к россиянам
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Выездное заседание совета безопасности РФ. Тюмень, патрушев николай
Николай Патрушев отметил, что США хочет уничтожить РФ, навязав миру русофобские взгляды Фото:
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Цель США заключается в уничтожении России. Для этого они навязывают миру ненависть, а также ультраправые и экстремистские идеи по отношению к гражданам России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Цель США — ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Для этого они, сея ненависть к многонациональному российскому народу, поддерживают развитие ультраправых экстремистских и националистических идей», — пояснил он. Об этом секретарь сказал во время совещания по безопасности в центральном и федеральном округе. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Патрушев пояснял, что около 5 миллионов жителей Донбасса спаслись от киевского геноцида. Ради спасения они уехали в Россию.

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Цель США заключается в уничтожении России. Для этого они навязывают миру ненависть, а также ультраправые и экстремистские идеи по отношению к гражданам России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Цель США — ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Для этого они, сея ненависть к многонациональному российскому народу, поддерживают развитие ультраправых экстремистских и националистических идей», — пояснил он. Об этом секретарь сказал во время совещания по безопасности в центральном и федеральном округе. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Патрушев пояснял, что около 5 миллионов жителей Донбасса спаслись от киевского геноцида. Ради спасения они уехали в Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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