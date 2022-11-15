В Совбезе раскрыли план США по уничтожению России

Николай Патрушев отметил, что США хочет уничтожить РФ, навязав миру русофобские взгляды
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Цель США заключается в уничтожении России. Для этого они навязывают миру ненависть, а также ультраправые и экстремистские идеи по отношению к гражданам России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Цель США — ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Для этого они, сея ненависть к многонациональному российскому народу, поддерживают развитие ультраправых экстремистских и националистических идей», — пояснил он. Об этом секретарь сказал во время совещания по безопасности в центральном и федеральном округе. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Патрушев пояснял, что около 5 миллионов жителей Донбасса спаслись от киевского геноцида. Ради спасения они уехали в Россию.
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