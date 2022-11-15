В России появится новое универсальное пособие по рождению и воспитанию ребенка

Госдума приняла закон о новом пособии в России
Госдума приняла закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка. Об этом сообщалось на пленарном заседании.
«Предлагается ввести универсальное пособие к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения 17 лет и беременным женщинам», — отмечается в пояснительных материалах. Их приводит РИА Новости.
Эти выплаты будут учитываться по единому подходу. Уточняется, что соответствующий закон будет введен с 1 января 2023 года. В первом чтении его приняли 18 октября, после чего был введен ряд поправок.
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