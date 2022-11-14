ПФР заявил о новой прибавке к пенсии

ПФР напомнил, что пенсионеры могут получать надбавку за уход за родственниками

14 ноября 2022 в 10:41 Размер текста - 17 +

Выплата для пенсионеров, которые ухаживают за родственниками составит 1200 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Пенсионеры, ухаживающие за близкими родственниками, будут получать выплату в 1200 рублей. Выплата в размере 2400 рублей полагается пенсионерам, на иждивении которых находятся школьники и дети-студенты. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России. «Неработающему трудоспособному гражданину, который осуществляет уход за нетрудоспособным гражданином, независимо от их совместного проживания и от того, является ли он членом его семьи, устанавливается ежемесячная компенсационная выплата», — говорится на сайте ПФР. Она будет производиться вместе с пенсией, назначенной нетрудоспособному гражданину, а ее размер составит 1200 рублей. В фонде пояснили, что для получения выплаты гражданам необходимо подать заявление в ПФР. Ежемесячная доплата к пенсии полагается и пенсионерам, на иждивении которых находятся школьники и дети-студенты в возрасте до 23 лет. «Так, с 1 июня 2022 года за каждого ребенка доплачивают по 2406,91 руб. Максимальная сумма доплаты, назначаемая за трех и более иждивенцев в 2022 году, составляет 7220,74 руб», — сообщается на сайте Пенсионного фонда России. Уточняется, что при оформлении доплаты за студента старше 18 лет необходимо будет предоставить ряд документов и доказать его неспособность обеспечивать себя самостоятельно. Ранее в Госдуме пенсионерам рассказали о «сельской» надбавке и доплате за «северный» стаж. А работающим пенсионерам напомнили, что они могут пользоваться рядом привилегий и дополнительных прав.

Пенсионеры, ухаживающие за близкими родственниками, будут получать выплату в 1200 рублей. Выплата в размере 2400 рублей полагается пенсионерам, на иждивении которых находятся школьники и дети-студенты. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России. «Неработающему трудоспособному гражданину, который осуществляет уход за нетрудоспособным гражданином, независимо от их совместного проживания и от того, является ли он членом его семьи, устанавливается ежемесячная компенсационная выплата», — говорится на сайте ПФР. Она будет производиться вместе с пенсией, назначенной нетрудоспособному гражданину, а ее размер составит 1200 рублей. В фонде пояснили, что для получения выплаты гражданам необходимо подать заявление в ПФР. Ежемесячная доплата к пенсии полагается и пенсионерам, на иждивении которых находятся школьники и дети-студенты в возрасте до 23 лет. «Так, с 1 июня 2022 года за каждого ребенка доплачивают по 2406,91 руб. Максимальная сумма доплаты, назначаемая за трех и более иждивенцев в 2022 году, составляет 7220,74 руб», — сообщается на сайте Пенсионного фонда России. Уточняется, что при оформлении доплаты за студента старше 18 лет необходимо будет предоставить ряд документов и доказать его неспособность обеспечивать себя самостоятельно. Ранее в Госдуме пенсионерам рассказали о «сельской» надбавке и доплате за «северный» стаж. А работающим пенсионерам напомнили, что они могут пользоваться рядом привилегий и дополнительных прав.