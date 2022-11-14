14 ноября 2022

Путин присвоил Златоусту особый статус

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Пегас. Крылатый конь. Символ Златоуста, скульптура пегас
Златоуст стал третьим городом Челябинской области, получившим высокое звание Фото:

Президент РФ Владимир Путин присвоил 15 ноября звание «Город трудовой доблести» Златоусту Челябинской области. Это следует из указа главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«За значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание», — говорится в тексте подписанного указа, где, кроме Златоуста, также названы города Астрахань, Вологда, Горловка, Каспийск, Луганск, Норильск, Орск и Якутск.

Златоуст стал третьим городом региона, получившим новый статус. Первые два, Челябинск и Магнитогорск, получили звание в 2020 году.

Обращение к президенту РФ Путину поступило от главы Российской академии наук Геннадия Красникова. Ученый озвучил инициативу в ходе заседания участников российского оргкомитета «Победа».

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Президент РФ Владимир Путин присвоил 15 ноября звание «Город трудовой доблести» Златоусту Челябинской области. Это следует из указа главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. «За значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание», — говорится в тексте подписанного указа, где, кроме Златоуста, также названы города Астрахань, Вологда, Горловка, Каспийск, Луганск, Норильск, Орск и Якутск. Златоуст стал третьим городом региона, получившим новый статус. Первые два, Челябинск и Магнитогорск, получили звание в 2020 году. Обращение к президенту РФ Путину поступило от главы Российской академии наук Геннадия Красникова. Ученый озвучил инициативу в ходе заседания участников российского оргкомитета «Победа».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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