Путин присвоил Златоусту особый статус

Златоуст стал третьим городом Челябинской области, получившим высокое звание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин присвоил 15 ноября звание «Город трудовой доблести» Златоусту Челябинской области. Это следует из указа главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«За значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание», — говорится в тексте подписанного указа, где, кроме Златоуста, также названы города Астрахань, Вологда, Горловка, Каспийск, Луганск, Норильск, Орск и Якутск.

Златоуст стал третьим городом региона, получившим новый статус. Первые два, Челябинск и Магнитогорск, получили звание в 2020 году.

Обращение к президенту РФ Путину поступило от главы Российской академии наук Геннадия Красникова. Ученый озвучил инициативу в ходе заседания участников российского оргкомитета «Победа».