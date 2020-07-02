Президент присвоил высокие звания Челябинску и Магнитогорску

Челябинск и Магнитогорск удостоены высокого звания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинску и Магнитогорску будет присвоено звание «Город трудовой доблести». Как сообщает пресс-служба губернатора Алексея Текслера, об этом на заседании Российского организационного комитета «Победа» 1 июля заявил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

«Горжусь, что наши города удостоились этого звания. Особенно ценно, что были услышаны голоса жителей городов, которые выразили свое мнение на участках для голосования 1 июля. И Челябинск, и Магнитогорск по праву заслужили звания городов трудовой доблести», — заявил Текслер.

Сбор подписей за присвоение городам звания шел одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию РФ. В Челябинске, получившем в войну неофициальное название Танкоград, выпускали танки. Каждый второй танк и каждый третий снаряд во время войны был изготовлен из стали, выпущенной на Магнитогорском металлургическом комбинате.