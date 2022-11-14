Путина просят присвоить Златоусту звание города трудовой доблести

О присвоении почетного звания Златоусту обратились к президенту Владимиру Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На заседании российского оргкомитета «Победа» 15 ноября к президенту РФ Владимиру Путину обратились с предложением присвоить Златоусту в Челябинской области звание города трудовой доблести. Мероприятие проходило в режиме видеоконференцсвязи, с трансляцией на телеканале «Россия».

«Просим присвоить Златоусту и другим городам звание города трудовой доблести», — обратился к Путину глава Российской академии наук Геннадий Красников.

В годы Великой отечественной войны Златоуст выпустил 1,58 млн стали, 1,4 млн тонн проката, 13,8 миллиона корпуса снарядов и мин. В городе также было произведено 109,5 тысячи пулеметов различных марок, 1,8 тысяч авиационных пушек и 292,3 тысячи часов различной модификации для танков, самолетов и ВМФ.

В июле 2020 года звания городов трудовой доблести было присвоено двум крупнейшим городам Челябинской области, Челябинску и Магнитогорск. В честь этого события в городах был дан праздничный салют. Кроме Златоуста, почетное звание 15 ноября предложено присвоить Вологде, Норильску, Каспийску, Мелитополю, Орску, Якутску и другим городам.