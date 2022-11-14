Проект будет рассмотрен на публичных слушаниях 24 ноября 2022 Фото: Размик Закарян © URA.RU

Челябинский застройщик «Тригор и К» представит на публичных слушаниях в Челябинске проект нового микрорайона, который будет построен на месте Каширинского рынка, одного из старейших в городе. Новый жилой комплекс будет состоять из высоток разной этажности, также в комплексе будут построены школа и детский садик, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.

«Каширинский рынок, который на данный момент эксплуатируется, будет ликвидирован, также демонтируют магазин „Светофор“. В границах этих земельных участков, которые находятся в собственности „Тригор и К“, будут построены многоквартирные жилые дома в рамках договора о комлексном развитии данной территории», — сообщили в пресс-службе.

Согласно документации, площадь застройки составит 11 гектаров. Микрорайон будет расположен в границах улиц Братьев Кашириных, Ижевской, Игнатия Вандышева. Здания высотой от семи до 26 этажей построят по программе комплексного развития территории (КРТ). Публичные слушания по проекту состоятся 24 ноября в Доме архитектора.

Ранее в Челябинске на месте Каширинского рынка было запланировано построить новый жилой квартал. Застройщик отметил, что в проект нового жилого комплекса будет инвестировано более семи млрд рублей.