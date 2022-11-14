14 ноября 2022

Челябинцам представят проект нового микрорайона на месте старейшего рынка. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖК Екатерининский парк. Екатеринбург, екатерининский парк, новостройка
Проект будет рассмотрен на публичных слушаниях 24 ноября 2022 Фото:

Челябинский застройщик «Тригор и К» представит на публичных слушаниях в Челябинске проект нового микрорайона, который будет построен на месте Каширинского рынка, одного из старейших в городе. Новый жилой комплекс будет состоять из высоток разной этажности, также в комплексе будут построены школа и детский садик, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.

«Каширинский рынок, который на данный момент эксплуатируется, будет ликвидирован, также демонтируют магазин „Светофор“. В границах этих земельных участков, которые находятся в собственности „Тригор и К“, будут построены многоквартирные жилые дома в рамках договора о комлексном развитии данной территории», — сообщили в пресс-службе.

Согласно документации, площадь застройки составит 11 гектаров. Микрорайон будет расположен в границах улиц Братьев Кашириных, Ижевской, Игнатия Вандышева. Здания высотой от семи до 26 этажей построят по программе комплексного развития территории (КРТ). Публичные слушания по проекту состоятся 24 ноября в Доме архитектора.

Ранее в Челябинске на месте Каширинского рынка было запланировано построить новый жилой квартал. Застройщик отметил, что в проект нового жилого комплекса будет инвестировано более семи млрд рублей.

Здания высотой от семи до 26 этажей построят по программе реновации

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Челябинский застройщик «Тригор и К» представит на публичных слушаниях в Челябинске проект нового микрорайона, который будет построен на месте Каширинского рынка, одного из старейших в городе. Новый жилой комплекс будет состоять из высоток разной этажности, также в комплексе будут построены школа и детский садик, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. «Каширинский рынок, который на данный момент эксплуатируется, будет ликвидирован, также демонтируют магазин „Светофор“. В границах этих земельных участков, которые находятся в собственности „Тригор и К“, будут построены многоквартирные жилые дома в рамках договора о комлексном развитии данной территории», — сообщили в пресс-службе. Согласно документации, площадь застройки составит 11 гектаров. Микрорайон будет расположен в границах улиц Братьев Кашириных, Ижевской, Игнатия Вандышева. Здания высотой от семи до 26 этажей построят по программе комплексного развития территории (КРТ). Публичные слушания по проекту состоятся 24 ноября в Доме архитектора. Ранее в Челябинске на месте Каширинского рынка было запланировано построить новый жилой квартал. Застройщик отметил, что в проект нового жилого комплекса будет инвестировано более семи млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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