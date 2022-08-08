Строительство планируют начать уже осенью этого года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на месте Каширинского рынка, находящегося в северо-западной части города, уже осенью начнутся строительные работы по возведению нового жилого квартала. Как сообщили URA.RU в компании «Голос. Девелопмент», занимающейся строительством, в настоящее время разработан план нового микрорайона, он находится на утверждении.

«В новом проекте квартальная застройка будет сочетаться с высотными доминантами, дома будут иметь переменную высотность от 7 до 23 этажей. В будущем квартале застройщик уделил большое внимание архитектуре, благоустройству и в целом формированию комфортной среды, подходящей для всех сценариев жизни будущих жителей нового спального района», — сообщили URA.RU в компании.

Застройщик отметил, что в проект нового жилого комплекса будет инвестировано более 7 млрд рублей. Под застройку выделено более 11 гектаров. Подготовительные работы начнутся уже осенью этого года, активная часть работ — весной 2023 года. Сроки окончания пока неизвестны. По словам застройщика, все будет зависеть от экономической ситуации в стране. Часть рынка уже перенесли в Металлургический район города.

Ранее в компании заявили о строительстве нового микрорайона на месте бывшей промышленной зоны на проспекте Ленина, 4. Первые жильцы получат ключи от новых квартир в 2023 году. По итогам июня «Голос. Девелопмент» вошел в тройку самых популярных застройщиков. Компания занималась строительством микрорайона «Ньютон», а также «Квартал ХЮGGE».

Новый микрорайон появится на месте Каширинского рынка Фото: пресс-служба «Голос. Девелопмент»

Новый микрорайон будет иметь переменную высотность от 7 до 23 этажей Фото: пресс-служба «Голос. Девелопмент»