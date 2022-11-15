Лавров покинул саммит G20

Лавров завершил работу на саммите «Большой двадцатки»
новость из сюжетаСаммит G20 в Индонезии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покинул саммит «Большой двадцатки». Об этом сообщают российские СМИ.
«Лавров покинул Бали. Он завершил работу на саммите G20», — сообщает агентство РИА Новости.
Лавров поехал на саммит вместо президента РФ Владимира Путина. Президент не смог посетить съезд из-за плотного графика, объяснял пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков. Во время саммита в ряде СМИ появлялась информация о госпитализации министра. Однако позже эта информация оказалась фейком.
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