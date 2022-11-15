Лавров покинул саммит G20

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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, портрет, пмэф-2016
Лавров завершил работу на саммите «Большой двадцатки» Фото:
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Саммит G20 в Индонезии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покинул саммит «Большой двадцатки». Об этом сообщают российские СМИ.

«Лавров покинул Бали. Он завершил работу на саммите G20», — сообщает агентство РИА Новости.

Лавров поехал на саммит вместо президента РФ Владимира Путина. Президент не смог посетить съезд из-за плотного графика, объяснял пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков. Во время саммита в ряде СМИ появлялась информация о госпитализации министра. Однако позже эта информация оказалась фейком.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покинул саммит «Большой двадцатки». Об этом сообщают российские СМИ. «Лавров покинул Бали. Он завершил работу на саммите G20», — сообщает агентство РИА Новости. Лавров поехал на саммит вместо президента РФ Владимира Путина. Президент не смог посетить съезд из-за плотного графика, объяснял пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков. Во время саммита в ряде СМИ появлялась информация о госпитализации министра. Однако позже эта информация оказалась фейком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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