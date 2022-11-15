Французы высмеяли Макрона из-за его просьбы о Путине

Читатели Le Figaro посмеялись над Макроном

15 ноября 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

Французы высмеяли просьбу президент Эмануэля Макрона позвать президента РФ Владимира Путина Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram (Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ) новость из сюжета Саммит G20 в Индонезии Президент Франции Эммануэль Макрон поставил себя в неудобное положение во время саммита «Большой двадцатки». Он попросил лидера Китая Си Цзиньпина вернуть за стол переговоров президента РФ Владимира Путина, после чего французского лидера высмеяли читатели Le Figaro. «Чем больше Франция проявляет свою слабость на экономическом и военном уровнях, тем больше Макрон важничает на международном… Си Цзиньпин поприветствовал его только из вежливости!» — рассуждает один из пользователей. Другой отметил неуместность заявлений политика: «Разве Си нужны подобные просьбы от Макрона?». В своем комментарии он приходит к выводу, что это было сделанного для того, чтобы создать видимость влиятельности Макрона. «Президенту Макрону также следует поговорить со своим коллегой [президентом США Джо] Байденом, чтобы тот прекратил подливать масла в огонь и отказался размещать на Украине ракеты с ядерными боеголовками, нацеленные на Россию!» — комментирует третий пользователь. Другой читатель согласился с этим тезисом. «Лучше бы он занимался Францией, моральные устои которой падают все ниже и ниже!» — добавил он. Путин не смог приехать на саммит G20 из-за своего плотного графика. Россию на съезде представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Речь Зеленского на саммите Лавров назвал неприличным перфомансом.

Президент Франции Эммануэль Макрон поставил себя в неудобное положение во время саммита «Большой двадцатки». Он попросил лидера Китая Си Цзиньпина вернуть за стол переговоров президента РФ Владимира Путина, после чего французского лидера высмеяли читатели Le Figaro. «Чем больше Франция проявляет свою слабость на экономическом и военном уровнях, тем больше Макрон важничает на международном… Си Цзиньпин поприветствовал его только из вежливости!» — рассуждает один из пользователей. Другой отметил неуместность заявлений политика: «Разве Си нужны подобные просьбы от Макрона?». В своем комментарии он приходит к выводу, что это было сделанного для того, чтобы создать видимость влиятельности Макрона. «Президенту Макрону также следует поговорить со своим коллегой [президентом США Джо] Байденом, чтобы тот прекратил подливать масла в огонь и отказался размещать на Украине ракеты с ядерными боеголовками, нацеленные на Россию!» — комментирует третий пользователь. Другой читатель согласился с этим тезисом. «Лучше бы он занимался Францией, моральные устои которой падают все ниже и ниже!» — добавил он. Путин не смог приехать на саммит G20 из-за своего плотного графика. Россию на съезде представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Речь Зеленского на саммите Лавров назвал неприличным перфомансом.