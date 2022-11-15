ВСУ обстреливают мирных жителей пригорода Херсона

15 ноября 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Власти Алешки стараются наладить энергосистему Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Каждый день пригород Херсона подвергается артобстрелам со стороны ВСУ. Об этом корреспонденту URA.RU заявил глава населенного пункта Алешек Георгий Журавко. «Несмотря на обстрелы работаем в штатном режиме: убираем город, обслуживаем коммуникации. Есть небольшие проблемы со светом — город обесточен. Пытаемся наладить энергосистему. Думаю, в ближайшие два дня все восстановят. Очень много людей осталось, они хотят жить дома», — рассказал Журавко. В ходе перегруппировки армии РФ на левый берег Днепра возникла опасность для жителей правого берега. В СМИ появлялась информация о том, что украинские силовики привязывали жителей Херсона к столбу. Кроме того, в случае подрыва ВСУ Коховской ГЭС вода затопит левый берег Днепра.

Каждый день пригород Херсона подвергается артобстрелам со стороны ВСУ. Об этом корреспонденту URA.RU заявил глава населенного пункта Алешек Георгий Журавко. «Несмотря на обстрелы работаем в штатном режиме: убираем город, обслуживаем коммуникации. Есть небольшие проблемы со светом — город обесточен. Пытаемся наладить энергосистему. Думаю, в ближайшие два дня все восстановят. Очень много людей осталось, они хотят жить дома», — рассказал Журавко. В ходе перегруппировки армии РФ на левый берег Днепра возникла опасность для жителей правого берега. В СМИ появлялась информация о том, что украинские силовики привязывали жителей Херсона к столбу. Кроме того, в случае подрыва ВСУ Коховской ГЭС вода затопит левый берег Днепра.