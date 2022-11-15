ВСУ обстреливают мирных жителей пригорода Херсона

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Виды Новой Каховки. Новая Каховка, Новая Каховка
Власти Алешки стараются наладить энергосистему Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Каждый день пригород Херсона подвергается артобстрелам со стороны ВСУ. Об этом корреспонденту URA.RU заявил глава населенного пункта Алешек Георгий Журавко.

«Несмотря на обстрелы работаем в штатном режиме: убираем город, обслуживаем коммуникации. Есть небольшие проблемы со светом — город обесточен. Пытаемся наладить энергосистему. Думаю, в ближайшие два дня все восстановят. Очень много людей осталось, они хотят жить дома», — рассказал Журавко.

В ходе перегруппировки армии РФ на левый берег Днепра возникла опасность для жителей правого берега. В СМИ появлялась информация о том, что украинские силовики привязывали жителей Херсона к столбу. Кроме того, в случае подрыва ВСУ Коховской ГЭС вода затопит левый берег Днепра.

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Каждый день пригород Херсона подвергается артобстрелам со стороны ВСУ. Об этом корреспонденту URA.RU заявил глава населенного пункта Алешек Георгий Журавко. «Несмотря на обстрелы работаем в штатном режиме: убираем город, обслуживаем коммуникации. Есть небольшие проблемы со светом — город обесточен. Пытаемся наладить энергосистему. Думаю, в ближайшие два дня все восстановят. Очень много людей осталось, они хотят жить дома», — рассказал Журавко. В ходе перегруппировки армии РФ на левый берег Днепра возникла опасность для жителей правого берега. В СМИ появлялась информация о том, что украинские силовики привязывали жителей Херсона к столбу. Кроме того, в случае подрыва ВСУ Коховской ГЭС вода затопит левый берег Днепра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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