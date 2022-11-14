В Херсоне привязали к столбу сторонников России. Фото

14 ноября 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Минобороны РФ отчиталось о переброске войск из Херсона 11 ноября Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подозреваемые в помощи России жители Херсона были привязаны к столбу украинскими полицейскими. Фото с места событий опубликовало Associated Press. «Украинская полиция призвала жителей помочь выявить коллаборационистов с российскими силами. Украинские полицейские вернулись в город в субботу вместе с общественными телерадиовещательными службами», — пишет агентство. Daily Mail, в свою очередь, уточняет, что таким образом «двое мужчин были задержаны и ждали своей участи под охраной украинского военного». 9 ноября командующий объединенной группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин приказал российской армии перебросить войска на левый берег Днепра и покинуть Херсон. Маневр армии России был санкционирован главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Согласно сообщениям властей региона, ВСУ на херсонском направлении продолжительное время стягивали свои войска, вели постоянные обстрелы, а также создавали угрозу удара по Каховской ГЭС. Российское командование не могло допустить потерь среди гражданского населения и военнослужащих, в связи с чем им было принято подобное «непростое решение». Суровикин объяснил его также и тем, что «высвобожденные силы и средства будут полезны на других направлениях». Несмотря на активную помощь российских военных в выводе из города гражданского населения, в Херсоне остались около 100 тысяч человек, сообщает MK.RU . Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность изменения статуса Херсонской области, несмотря на отвод российских войск в регионе, передает «Национальная служба новостей». Подозреваемые в коллаборационизме херсонцы привязаны к столбу Фото: Associated Press

Подозреваемые в помощи России жители Херсона были привязаны к столбу украинскими полицейскими. Фото с места событий опубликовало Associated Press. «Украинская полиция призвала жителей помочь выявить коллаборационистов с российскими силами. Украинские полицейские вернулись в город в субботу вместе с общественными телерадиовещательными службами», — пишет агентство. Daily Mail, в свою очередь, уточняет, что таким образом «двое мужчин были задержаны и ждали своей участи под охраной украинского военного». 9 ноября командующий объединенной группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин приказал российской армии перебросить войска на левый берег Днепра и покинуть Херсон. Маневр армии России был санкционирован главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Согласно сообщениям властей региона, ВСУ на херсонском направлении продолжительное время стягивали свои войска, вели постоянные обстрелы, а также создавали угрозу удара по Каховской ГЭС. Российское командование не могло допустить потерь среди гражданского населения и военнослужащих, в связи с чем им было принято подобное «непростое решение». Суровикин объяснил его также и тем, что «высвобожденные силы и средства будут полезны на других направлениях». Несмотря на активную помощь российских военных в выводе из города гражданского населения, в Херсоне остались около 100 тысяч человек, сообщает MK.RU. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность изменения статуса Херсонской области, несмотря на отвод российских войск в регионе, передает «Национальная служба новостей».