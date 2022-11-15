Политолог: новый премьер Британии разрушает судьбу многих стран

15 ноября 2022 в 21:28 Размер текста - 17 +

Фигура Риши Сунака — ошибочна, считает политолог Leon Neal/AP/TASS Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак является ошибочной фигурой. Его деятельность разрушает судьбы многих стран. Свой комментарий по поводу заявлений и деятельности политика высказал политолог Антон Бредихин. «Безусловно, фигура Риши Сунака — ошибочна. Потому что тут прогадали все. Подобрали явно не того человека на роль премьера и теперь расхлебывают последствия. То он поддерживает Украину, то он не поддерживает Зеленского. Он усугубляет ситуацию по всем фронтам», — приводит слова политолога Пятый канал. По мнению Бредихина, Сунак — «большая кадровая ошибка», которая сейчас «вершит судьбы многих стран мира». Также политолог отмечает, что пост премьера должен был занять другой человек. «[Экс-премер Британии] Борис Джонсон должен был завершать то, что он втянул Украину», — заявил Бредихин. Риши Сунак был назначен на пост премьер-министра после короткого срока Лиз Трасс на этой должности.Трасс пыталась снизить налоги в Великобритании, что привело к обрушению национальной валюты и росту процентов по заимствованиям.

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак является ошибочной фигурой. Его деятельность разрушает судьбы многих стран. Свой комментарий по поводу заявлений и деятельности политика высказал политолог Антон Бредихин. «Безусловно, фигура Риши Сунака — ошибочна. Потому что тут прогадали все. Подобрали явно не того человека на роль премьера и теперь расхлебывают последствия. То он поддерживает Украину, то он не поддерживает Зеленского. Он усугубляет ситуацию по всем фронтам», — приводит слова политолога Пятый канал. По мнению Бредихина, Сунак — «большая кадровая ошибка», которая сейчас «вершит судьбы многих стран мира». Также политолог отмечает, что пост премьера должен был занять другой человек. «[Экс-премер Британии] Борис Джонсон должен был завершать то, что он втянул Украину», — заявил Бредихин. Риши Сунак был назначен на пост премьер-министра после короткого срока Лиз Трасс на этой должности.Трасс пыталась снизить налоги в Великобритании, что привело к обрушению национальной валюты и росту процентов по заимствованиям.